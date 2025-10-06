CHP'li Milletvekillerini Taşıyan Otobüs Şoförüne 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' Suçlaması

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Gülyurt ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi.

Sanık Gülyurt, kasti hiçbir eyleminin olmadığını savunarak, şu beyanda bulundu:

"Genel Başkanımızın çağrısının ardından etkinlik alanına görevlileri ulaştırmaya çalışıyordum. Emniyet mensuplarına karşı bir husumetim söz konusu olamaz. Polis memurlarının üzerine araç sürmedim. Basına yansıyan videolar hızlandırılmış, ben aracı yavaş kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de diğer milletvekilleriyle birlikte araçta olduğunu anlatarak, "Polis memuru hukuksuzca aracı durdurmak istedi. Sanık yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra bir defa daha durdurulduk. Araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası aracımıza eskort araç tahsis edildi. Yolumuza öyle devam ettik. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi." dedi.

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, otobüsün durdurulmasının hukuki bir zemini olmadığını, Gülyurt'un araç içerisinde bulunan parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini, araçta bulunanların bir nevi müvekkillerinin işvereni olduğunu ifade ederek, araçta bulunan diğer milletvekillerinin tanık olarak dinlenilmesini ve Gülyurt'un beraatini talep etti.

Müşteki avukatları da dosyada yer alan kamera kayıtlarından anlaşıldığı üzere polis memurunun, otobüs gelmeden yaklaşık 100 metre öncesinde yolun ortasına geçip "dur" ihtarında bulunduğunu, sanığın bunu görmesine rağmen yoluna devam ettiğini, sanık avukatlarının eylemin yapılmadığını değil, eylemin neden yapıldığına dair gerekçeler sunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Gülyurt'un duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüs, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtildi.

Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarıldı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatıldı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği kaydedildi.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.