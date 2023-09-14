CHP'li Milletvekilleri Madenci Ramazan Yıldırım'ın Cenazesinde.

CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armukçuk maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Ramazan Yıldırım’ın cenazesi törenine katıldı. Yavuzyılmaz, “Sayıştay raporuna göre 2021 yılında 107 işçinin yaralanmasına sebep olan kazaların yüzde 30 ve yüzde 40’ı sadece göçüklerden kaynaklanıyor. Yani Artmutçuk müessesinde bir yıl içinde ilk kez bir göçük gerçekleşmedi. Zaten sürekli göçükler gerçekleşiyordu. Yeterli işçi sayısı bulunmadığı için bir güvenlik zafiyeti ortaya çıktı ve can kaybına neden olan bu kaza gerçekleşti. Acı olan bu kaza göz göre göre geldi” dedi. Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da “Maalesef bölgemizde çok sık yaşadığımız facialardan bir tanesi daha yaşadık. Devamlı dile getiriyor. Buradaki en büyük sıkıntı yetersiz personel çalıştırılması. Çok az sayıda kişi çalışıyor. Bunun giderilmesi için norm kadronun mutlaka doldurulması gerekiyor. Yoksa biz bu faciaları göz göre göre yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armukçuk maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Ramazan Yıldırım'ın cenazesi törenine katıldı. Yavuzyılmaz, "Sayıştay raporuna göre 2021 yılında 107 işçinin yaralanmasına sebep olan kazaların yüzde 30 ve yüzde 40'ı sadece göçüklerden kaynaklanıyor. Yani Artmutçuk müessesinde bir yıl içinde ilk kez bir göçük gerçekleşmedi. Zaten sürekli göçükler gerçekleşiyordu. Yeterli işçi sayısı bulunmadığı için bir güvenlik zafiyeti ortaya çıktı ve can kaybına neden olan bu kaza gerçekleşti. Acı olan bu kaza göz göre göre geldi" dedi. Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da "Maalesef bölgemizde çok sık yaşadığımız facialardan bir tanesi daha yaşadık. Devamlı dile getiriyor. Buradaki en büyük sıkıntı yetersiz personel çalıştırılması. Çok az sayıda kişi çalışıyor. Bunun giderilmesi için norm kadronun mutlaka doldurulması gerekiyor. Yoksa biz bu faciaları göz göre göre yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk maden ocağında dün meydana gelmiş göçükte madenci Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken 5 işçi de yaralanmıştı. Göçükte yaşamını yitiren işçi Ramazan Yıldırım için bugün Ormanlı beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Yıldırım'ın cenaze törenine CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul da katıldı. Yavuzyılmaz ve Ertuğrul ANKA Haber Ajansı'na olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SAYIŞTAY'IN ARMUTÇUK MÜESSESESİ İLE İLGİLİ UYARILARI VAR"

Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

" Sayıştay'ın son TTK ile ilgili yayınladığı rapor, Kasım 2022'de TBMM'ne sunuldu. TTK'nın Artmutçuk müessesiyle ilgili Sayıştay raporunda çok dikkat çeken uyarılar var. En önemlisi Armutlu müessesesindeki sürekli gerçekleşen göçükler. Bu göçüklerin nedenlerinin ortadan kaldırılmasını istiyor Sayıştay. Göçertmeli uzunayak sisteminde günlük çalışma, ayak boyunun yüzde 100 olması gerekir diyor. Yani işçilere görev verilen yerde işçiler bir gün boyunca bir çalışmaya başlayıp bu çalışmayı bitirmeleri gerekiyor. Çalışmanın arkaya bırakılmaması gerekli, böyle olursa göçük riski artıyor. Ancak Artmutçuk müessesinde çalışması gereken yeterli işçi sayısı bulunmadığı için bu ayak boyunda günlük ortalama çalışma uzunluğu yüzde 100 değil sadece 35...O nedenle de buradaki kaza riski artıyor, göçük riski artıyor.

"YETERLİ İŞÇİ SAYISI BULUNAMADIĞI İÇİN GÜVENLİK ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI"

Sayıştay raporuna göre 2021 yılında, 107 işçinin yaralanmasına sebep olan kazaların yüzde 30 ve yüzde 40'ı sadece göçüklerden kaynaklanıyor. Yani Artmutçuk müessesinde bir yıl içinde ilk kez bir göçük gerçekleşmedi. Zaten sürekli göçükler gerçekleşiyordu. Yeterli işçi sayısı bulunmadığı için bir güvenlik zafiyeti ortaya çıktı ve can kaybına neden olan bu kaza gerçekleşti. Acı olan bu kaza göz göre göre geldi. Ramazan Yıldırım adlı madencimiz ardında üç çocuğunu ve gözü yaşlı eşini bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu konunun takipçisi olacağız. Armutçuk ve TTK genelindeki işçi açığının giderilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

"2 BİN İŞÇİ HİÇBİR AÇIĞI KAPATMIYOR"

Şu anda 2 bin işçi alınması söz konusu TTK'nın. Ancak bu da yanıltıcı bir durum. 2019 yılından bugüne kadar zaten emekli olan maden işçileri düşünüldüğünde 2 bin işçi hiçbir açığı kapatmıyor. AKP'nin seçim öncesi '2 bin işçi alacağız' dediği günden bugüne kadar zaten bin işçi emeklilik hakkına kavuştu. 23 yıl tecrübeli olan Ramazan Yıldırım emeklilik hakkına kavuşmuştu ancak geçim zorlukları ve emekliler üzerindeki baskı nedeniyle emekli olamamıştı. Bu acı can kaybını birlikte yaşadık. İki bin değil 5 bin maden işçisinin TTK'na alınması şarttır, can kayıplarının önüne geçmenin şartı budur"

"EMEKLİLİĞİ HAK EDEN AMA ÇALIŞMAK ZORUNDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR EMEKÇİMİZ"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, şunları ifade etti:

"Maalesef bölgemizde çok sık yaşadığımız facialardan bir tanesi daha yaşadık. Devamlı dile getiriyor. Buradaki en büyük sıkıntı yetersiz personel çalıştırılması. Çok az sayıda kişi çalışıyor. Hayatını kaybeden işçimiz son dereceği tecrübeli emekliliği hak etmiş ama çocuğunun okul süreci devam ettiği için, onun okul bitimi sürecine kadar çalışmak zorunda olduğu ifade eden arkadaşlarına bir emekçi kardeşimiz.

"MAALESEF YETERLİ KADRO OLMADIĞI İÇİN BÖYLE BİR ACIYI YAŞADIK"

Maalesef yeterli kadro olmadığı için böyle bir acıyı yaşadık. Bunun giderilmesi için norm kadronun mutlaka doldurulması gerekiyor. Yoksa biz bu faciaları göz göre göre yaşamaya devam ediyoruz. Bu olayda da başka ihmal olup olmadığının tabii ki takipçisiyiz. Gerekli önlemler alınmadığı sürece aynı şeyleri maalesef yaşamaya devam ediyoruz" dedi.