CHP'de Kesin İhracı Talep Edilen Hasan Ufuk Çakır: "Bu Süreci Beklemeden, Kendi İrademle CHP Üyeliğinden İstifa Ediyorum"

(ANKARA) - CHP CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kesin ihracı talebiyle Parti Meclisi'ne sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kesin ihracı talebiyle PM'ye sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

