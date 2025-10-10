Haberler

CHP'li Meclis Üyesine Para Alma İddiası: Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da CHP'li belediye meclis üyesi M.K.'nin kendi işletmesinde müteahhitten para aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da CHP'li belediye meclis üyesi M.K.'nin kendi işletmesinde, para dolu çanta aldığı görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da belediye meclis üyesi M.K., iş yerinde müteahhit M.G. olduğu iddia edilen kişiden çanta içinde para aldığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntülerle ilgili açıklama yapan M.K., "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, dün gerçekleştirilen asayiş toplantısı sırasında konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer" cevabını verdi.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İsmi geçen belediye meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır" denildi.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYNONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.