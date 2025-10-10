CHP'li Meclis Üyesine Para Alma İddiası: Soruşturma Başlatıldı

AFYONKARAHİSAR'da CHP'li belediye meclis üyesi M.K.'nin kendi işletmesinde, para dolu çanta aldığı görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da belediye meclis üyesi M.K., iş yerinde müteahhit M.G. olduğu iddia edilen kişiden çanta içinde para aldığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntülerle ilgili açıklama yapan M.K., "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, dün gerçekleştirilen asayiş toplantısı sırasında konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer" cevabını verdi.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İsmi geçen belediye meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır" denildi.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYNONKARAHİSAR,