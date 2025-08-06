CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

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Sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkmaz hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Korkmaz, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

Korkmaz, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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