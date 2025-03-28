CHP'li Mahmut Tanal ve Sibel Suiçmez ODTÜ'lü Öğrencileri Ziyaret Etti… 'O Sandığı En Yakın Zamanda Getireceğiz ve Bu İktidarı Göndereceğiz'

Haber: Berfin Bayır - Görüntü: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ODTÜ Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapan ODTÜ'lü öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette Tanal, "Biz hepinizden çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz. Siz AK Parti dışında başka bir iktidar görmediniz. Diğer iktidarlar nasıldır bilmiyorsunuz ve bu onların çalışkan olduğu, becerikli olduğu, işi bildiğinden dolayı değil. Belki bizlerin dağınık yapısındandır. Artık bu dağınıklık bitmiş durumda. Biz önümüze gelecek olan erken seçimi zorluyoruz. Artık bir iktidar hukuk dışına çıkmışsa gayrimeşrudur, meşruiyetini yitirmiştir" diye konuştu. Suiçmez de "O sandığı en yakın zamanda getireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz. Bunun başka yolu yok" dedi.

ODTÜ öğrencileri, Rektörlük binası önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarda polisin ve rektör Ahmet Yozgatlıgil'in tutumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından öğrencilerin katılımıyla bir forum düzenlendi. Forumda öğrenciler gündeme dair mevcut sorunlar hakkında tartıştı. Yürütülen tartışma sonrası Gezi Parkı eylemine dair bir belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel izleyen öğrencileri CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ziyaret etti.

Tanal: "Polisin insanımızı dövme hakkı yoktur, bunu yapan emniyet mensubu suç işliyor"

CHP"li Tanal ve Suiçmez, öğrencilerle birlikte Gezi belgeselini izledikten sonra sohbet etti. Sohbetin ardından açıklama yapan Tanal, ODTÜ'lü öğrencilerin taleplerini dile getirerek "Polis ablukasından kurtulmak istiyorlar. Polis, vatandaşını dövmemeli. Polisin görevi vatandaşın huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlamaktır. Yoksa polisin cop sallayarak, insanımızı dövme hakkı yoktur. Bunu yapan emniyet mensubu suç işliyor kardeşim. Hatta ve hatta buna bu kanunsuz emri verenlerin emirleri suçtur. Bunları da yerine getirmeyin. Kanunsuz emri yerine getirmek suçtur ve kim bu kanunsuz emirleri yerine getiriyorsa yazılı talepte bulunun" diye konuştu.

Biber gazı yönetmenliğini hatırlatan Tanal, "Yönetmeliğe göre vatandaşa direkt biber gazı sıkılmazsız suçtur. Biber gazı kırk beş derece açıyla yukarıdan direkt ve yüze gelmeyecek şekilde rüzgarın yönüne göre sıkılması lazım. Direkt göze, yüze, bedene sıkılan biber gazları suçtur. Bunlarla ilgili kime bu eylemler yapılmışsa lütfen Cumhuriyet Savcılığına ama suç duyurusunda bulun" dedi.

"Devlet karpuz mu ki bir slogan atmayla yıkılıyor"

Tanal, dün İstanbul'da konuşma engellisi kekeme olan bir yurttaşın haksız gerekçeyle gözlaltına alındığına değinerek "Polis, 'sen Fransızca slogan attın' diye adamı gözaltına almış. Kekeme olan kardeşimiz tutuklamaya da sevk etmişler. Böyle absürt bir şeyle karşı karşıyasınız. Hadi slogan attı. Hadi ben de atıyorum. 'Faşizme karşı omuz omuza kahrolsun olsun faşizm' diyorum ben. Devlet karpuz mu ki bir slogan atmayla yıkılıyor ya?" diye sordu.

"Kurtuluş sandıkta"

ODTÜ'lü öğrencilerin sohbet sırasında "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil" sloganı atması üzerine Tanal, "Ben buna itiraz ediyorum. Tabii sizin düşünce ve ifade özgürlüğünce saygı duyuyorum. Sizin de saygı duymanızı istirham ediyorum. Kurtuluş sandıkta, bu kötü olan rejimin bu baskıcı, otoriter olan yönetimin değişmesinin tek ve ama tek yolu seçim ve sandık" dedi.

Tanal'dan ODTÜ rektörüne çağrı: "Gelin öğrenci arkadaşlarımla siz de gelin bağdaş kurun"

Tanal, ODTÜ rektörü Ahmet Yozgatlıgil'e seslenerek "Gelin öğrenci arkadaşlarımla ben nasıl böyle bağdaş kurduysam siz de gelin bağdaş kurun. Burada böbürlenmeyle ve kibirle bir yere varamayız. Eğer böyle bağdaş kuracak geniş pantolonu ayakkabısı yoksa hediye de ederiz. O da muhtemelen bizim gibi halk çocuğudur" dedi.

"Çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz, siz AK Parti dışında başka bir iktidar görmediniz"

"Bu millet getirdiği gibi de götürmesini bilir" diyen Tanal, siyasetçilerin de öz eleştiri yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hepinizden biz özür diliyoruz. Çok samimi ve içten olarak özür diliyoruz. Siz AK Parti dışında başka bir iktidar görmediniz. Diğer iktidarlar nasıldır bilmiyorsunuz ve bu onların çalışkan olduğu, becerikli olduğu, işi bildiğinden dolayı değil. Belki bizlerin dağınık yapısındandır. Artık bu dağınıklık bitmiş durumda. Biz önümüze gelecek olan erken seçimi zorluyoruz. Artık bir iktidar hukuk dışına çıkmışsa gayrimeşrudur, meşruiyetini yitirmiştir."

Suiçmez: "O sandığı en yakın zamanda getireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de ülkede yokların çok olduğuna dikkat çekerek "Demokrasi yok. Özgürlükler yok. Hukukun üstünlüğü yok. Aslında artık Anayasa da yok. Bu şartlar altında sahip olduğumuz tek şey umudumuz. Umudumuz dünden daha fazla. Ne zaman İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler barikatları aştılar. O zaman artık gençlik tüm barajları açtı. Yani biz artık siyasi partiler, dernekler, sendikalar, kim neyse hepimiz sizin gerinizdeyiz. Dolayısıyla korku barikatını da açtı artık bu ülke. Şimdi umudumuz var. Bunu nasıl yapacağız? Elbette sokaklarda olacağız. Elbette isyanlarımızı hissettireceğiz. Elbette öfkemizi hissettireceğiz. Elbette direnişimizi göstereceğiz. Bunları yapacağız. Birlikte olacağız. Ama ben de, Mahmut vekilim gibi sandığın getirilmesi için bunların birer araç olduğunu düşünüyoruz. Bu karanlık iktidarı hep birlikte sizin önderliğinizde -size artık bizim önder olmamız mümkün değil, onu görüyoruz- yanınızda olacağız, arkanızda olacağız, neredeyse orada olacağız. O sandığı en yakın zamanda getireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz. Bunun başka yolu yok."

ABB Başkanı Yavaş, Tanal'la birlikte ODTÜ'yü ziyaret edecek

Bir öğrencinin "Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş tarafından da burada tekbaşımızla bıraktık" söylemi üzerine Tanal ABB Başkanı Yavaş'la telefonla görüştü. Tanal'ın öğrencilere "Yavaş'tan ne istiyorsunuz?" sorusu üzerine öğrenciler Yavaş'ın çorba dağıtması yerine ODTÜ'ye gelmesini talep etti. Tanal, öğrencilerin bu talebini Yavaş'a telefon görüşmesi sırasında iletti. Yavaş ise bunun üzerine Tanal'la birlikte yarın ODTÜ'ye geleceğini söyledi.