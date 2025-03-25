CHP'li Konuralp: Gazetecilerin Tutuklanması Basın Özgürlüğünü İhlal Ediyor

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, İstanbul'da protestoları haberleştirdikleri için gözaltına alınan gazetecilerin tutuklandığını belirterek, "Ne hukuki ne vicdani olan bu tutuklama kararlarının tek hedefi vardır, o da gazetecilik mesleğidir. Siyasi iktidar gazetecileri tutuklatarak gerçekleri karartabileceğini düşünmektedir ki bu, büyük bir yanılgıdır. Bu yanlışlıktan dönülmeli ve gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Okan Konuralp, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Konuralp, şunları söyledi:

"İstanbul'daki protestoları haberleştirdikleri için gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı. Gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanma gerekçelerinin her biri basın özgürlüğünün ihlali niteliğindedir. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin basın açıklamasında da vurguladığı üzere ne hukuki ne vicdani olan bu tutuklama kararlarının tek hedefi vardır, o da gazetecilik mesleğidir. Siyasi iktidar gazetecileri tutuklatarak gerçekleri karartabileceğini düşünmektedir ki bu, büyük bir yanılgıdır. Bu yanlışlıktan dönülmeli ve gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır, gazetecilik suç değildir."