CHP'li Kış, Ulaştırma Bakanı'nın Yatırım Açıklamalarını Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 2026–2028 dönemi yatırım programına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Bütçe sunumunda Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının 2027'de açılacağının belirtildiğini kaydeden Kış, "Yüzde 71 gerçekleşme oranı açıklanmış. Daha geçen yıl verdiğiniz sözleri tutamadınız. Şimdi aynı hattı tekrar 'öncelik' diye pazarlıyorsunuz. AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bitiremedikleri, defalarca açılışını yaptıkları projeleri şimdi 'öncelik' diyerek satışa çıkarmak devletin iflas belgesidir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını işaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026–2028 dönemi yatırım programını eleştirdi. Kış, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütçe sunumunda bu hattın 2027'de açılacağı yazıyor, yüzde 71 gerçekleşme oranı açıklanmış. Daha geçen yıl verdiğiniz sözleri tutamadınız. Şimdi aynı hattı tekrar 'öncelik' diye pazarlıyorsunuz. AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bitiremedikleri, defalarca açılışını yaptıkları projeleri şimdi 'öncelik' diyerek satışa çıkarmak, devletin iflas belgesidir" dedi.

"Öncelikli yatırım" olarak açıklanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nıyla ilgili ne ödenek ne de takvim olduğunu belirten Kış, "Mersin için hayati öneme sahip bir yatırımı sadece manşetlere yazıyorsunuz. Meclis'i mi, halkı mı kandırıyorsunuz" diye sordu.

Karayolu projelerinde de çifte standart olduğunu belirten Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna 'darboğazları çözeceğiz' diyorsunuz, ama Meclis'e sunduğunuz listede sadece mevcut otoyolların onarımı var. Bu, vatandaşı aldatmaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde artık harman savrulmuş, ambar boş. AKP iktidarının gözü dönmüş hırsı yüzünden elde avuçta ne varsa satmak zorunda kalıyorlar. Bu milletin alın teriyle yapılan köprüler, otoyollar, limanlar sandık korkusuna kurban edilemez.

Sayın Bakan, daha 2025 bütçesinde yer alan projeleri yerine getirememişken, 2028'e dair pembe tablolar çiziyorsunuz. Bu ülke artık bu boş vaatlere kanmaz. Son demlerini yaşıyorlar. Ulaştırma politikası hayal satmaya değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına hizmet etmeye mecburdur."