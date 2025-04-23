CHP'li Kış'tan Deprem Sonrası İletişim Kesintilerine Tepki

(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bugün İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından GSM operatörlerinde meydana gelen kesintilere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Kış, soru önergesinde, "Günümüz teknolojisiyle, saniyeler içerisinde dünyanın öbür ucuna ulaşmak mümkünken, ülkemizin yaşadığı her büyük depremde operatörlerin çökmesi ve iletişimin kesilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintileriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Kış, "Çin 10G'ye geçti, biz hala afetlerde iletişim kuramıyoruz. Siz gerçekten hiç mi utanmıyorsunuz? Halkın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında değilsiniz" diyerek GSM şirketleri ve bakanlığı eleştirdi.

Kış, yaşanan iletişim krizinin bir sistem sorunu olduğunu belirterek, GSM şirketlerine ilişkin, "Yıllardır milyonlarca aboneyle milyarlarca lira kar eden operatörler, iş vatandaşa hizmet etmeye gelince sırra kadem basıyor. Her depremde çöken, saatlerce hizmet veremeyen bu sistem artık sürdürülemez. Sizin tek derdiniz para kazanmak; vatandaşın acısına, çaresizliğine kulak tıkıyorsunuz" dedi.

"Band daraltarak ayıplarını mı örtmeye çalışıyorsunuz?"

Bakanlığın da en az şirketler kadar sorumlu olduğunu vurgulayan Kış, "Bu ülkede iletişim çökünce bakanlık çözüm üretmez, tam tersine sosyal medyaya kısıtlama getirir. Band daraltarak ayıplarını mı örtmeye çalışıyorsunuz? İnsanlar enkaz altında yakınını ararken sizin önceliğiniz neydi? Gerçekten bir önceliğiniz var mıydı?" ifadelerini kullandı.

Önergesinde geçmişten bugüne yaşanan tüm büyük depremleri hatırlatan Kış, teknolojik ilerlemelere rağmen Türkiye'de aynı utanç tablosunun tekrarlandığını söyleyerek, "1939'dan bu yana nice acı yaşadık. Erzincan'dan Gölcük'e, Van'dan İzmir'e, Kahramanmaraş'a kadar yüzbinlerce vatandaşımızı kaybettik. Ama bir arpa boyu yol alamadık. Çin 10G'ye geçti, Avrupa'da kırsal alanda bile yüksek hızlı iletişim kurulu. Bizdeyse hala her afette operatör çöküyor, vatandaş karanlığa hapsediliyor" şeklinde konuştu.

Kış, soru önergesinde, "Günümüz teknolojisiyle, saniyeler içerisinde dünyanın öbür ucuna ulaşmak mümkünken, ülkemizin yaşadığı her büyük depremde operatörlerin çökmesi ve iletişimin kesilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Bu noktada özel şirketlerin yanı sıra kamusal sorumluluk taşıyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da ihmali olduğu açıktır" ifadelerine yer verdi.

Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremlerde GSM haberleşme altyapısında yaşanan kesintilere ilişkin Bakanlığınızın yaptığı değerlendirme nedir? Afet anlarında haberleşmenin kesintisiz sağlanması adına GSM operatörlerine hangi teknik ve idari yükümlülükler getirilmiştir? Bu yükümlülüklere uymayan GSM şirketlerine yönelik bugüne dek herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa kapsamı ve sonucu nedir? 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaşanan iletişim kesintileriyle ilgili operatör şirketlerine idari para cezası, lisans uyarısı veya başka bir yaptırım uygulanmış mıdır? Bakanlığınızın GSM operatörlerinin afet anlarında hizmet kesintisine uğramaması için aldığı ya da almayı planladığı önlemler nelerdir? Uydular, mesh ağlar veya kamu destekli bağımsız iletişim sistemleri gibi alternatif haberleşme çözümleri konusunda Bakanlığınızın yürüttüğü somut bir çalışma var mıdır? Ülkemizde olası İstanbul depremi gibi büyük felaketler öncesi, haberleşme sistemlerinin ayakta kalması için iller bazında afet haberleşme planları hazırlanmakta mıdır? Hazırlandıysa hangi iller için tamamlanmıştır?"