CHP'li Kılınç, Ağrı'dan Medya Yöneticilerine Seslendi, Sosyal Medya Düzenlemesi İçin TBMM'ye Davet Etti - Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ağrı'da; internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı medya yöneticilerine seslendi. Kılınç, "Kendilerine sorulmayan, kendi önerileri alınmayan bu yasa teklifiyle ilgili önerilerini ve çekincelerine açıklamak adına TBMM'ye davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Ağrı'daydı. Kılınç ve Zeybek; kentte yayın yapan medya kuruluşlarını ziyaret etti.

"ÖZGÜR AĞRI MEDYASI TÜM DÜNYAYA SESİNİ DUYURMALI"

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "Ülkemizin çok güzel bir ili Ağrı'da bulunmaktan çok mutluyuz. Ağrı'ya yakışan ve burada çalışan gazetecilerin bir arada bulunması ve özgür medyanın bir şekilde Ağrı'nın sesi ve Ağrı'nın haberlerini Türkiye'ye ve dünyaya duyurması açısından çok önemli" dedi.

"BASKILARIN AZALACAĞI BİR BASIN KANUNU İSTİYORUZ"

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç ise "Türkiye'de ve Ağrı'daki medyanın sorunları ile ilgili sayın milletvekillerimize bilgiler verdik. Meclis gündeminde bulunan basın yasası ile ilgili eksik gördüğümüz, olmasını istediğimiz konularla ilgili bilgi beyan ettik. Ağrı'da ve Türkiye'deki gazetecilerin refaha ulaşacağı, problemlerinin çözüleceği ve baskıların azalacağı güzel bir basın yasasının çıkmasını istiyoruz. Buna katkıda bulunan Cumhuriyet Halk Partili ve tüm milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"KENDİLERİNE SORULMAYAN ÖNERİLERİ ALINMAYAN MEDYA YÖNETİCLERİNİ MECLİS'E DAVET EDİYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili şunları söyledi:

" Ağrı'da bulunan yerel gazeteler, radyolar ve televizyonların yayınlarını fiilen durdurmak zorunda kalmış. Şimdi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelen, "Medya dünyamıza düzenlemeler yapmak" adı altında basına, toplumsal mücadeleye sansür getiren bir teklifle de karşı karşıyayız. Dijital Mecralar Komisyonu'nda medya dünyasını sansürle baskılamaya çalışan bu teklifle ilgili medya dünyasının taleplerini anlattım. Kanun teklifinin görüşmelerine Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilecek. Başkan Ahmet Genç'ten de bu yasa teklifiyle ilgili bilgiler aldık. Görmüş olduk ki, Ağrı medyasının da gözü kulağı Meclis gündemindeki basın yasasında. Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti de bu yasası sansür yasası olarak tanımlıyor. Şimdi Ağrı'dan; tüm Türkiye'deki medya yöneticilerine sesleniyorum; 'Kendilerine sorulmayan, kendi önerileri alınmayan bu yasa teklifiyle ilgili önerilerini ve çekincelerine açıklamak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum."

ANKA / Güncel