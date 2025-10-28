CHP'li Kılıç'tan TFF'ye Hakemler Üzerine Araştırma Teklifi

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamalarını araştırma önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, "Futbolun kalbine kadar siyaset sızmış durumda, bu düzenin sorumlusu AKP iktidarıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbolun kalbine kadar siyasetin sızdığını belirterek, "AKP siyaseti elini çekmediği sürece bu ülkede adalet yeşermez. Futbol, gençlerin umudu ve adaletin aynası olmalıydı. Ancak bugün milyonların inandığı oyun, kirli bir bahis defterine dönüştü" ifadelerini kullandı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Futbolun kalbine kadar siyaset sızmış durumda"

"TFF Başkanı'nın açıklamaları, artık gizlenemez bir çürümenin resmidir. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı söyleniyor. Bu sadece birkaç hakemin disiplinsizliği değil, Türk futbolunun kalbine kadar sızmış siyasal bir yozlaşmanın sonucudur.

Bu tablo, Türk futbolunun adalet, tarafsızlık ve dürüstlük ilkesinin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Çünkü AKP'nin elinin değdiği her yerde önce ahlak kaybolur, sonra adalet, en sonunda da güven. Futbol, gençlerin umudu, emeğin karşılığı, adaletin aynası olmalıydı. Ama bugün milyonların inandığı o oyun, kirli bir bahis defterine dönüştü."

"TFF güvenin ve adaletin temsilcisi olmalı."

TFF'nin uzun süredir bağımsızlığı ve şeffaflığı konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirten Kılıç, "TFF, sporu siyaset üstü bir anlayışla yönetmek zorundadır. Ancak son dönemde, liyakat ve kurumsal bağımsızlık yerine farklı saiklerin ön plana çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün yaşanan bahis skandalı, bu düzenin kaçınılmaz sonucudur. Denetimsizliğin, yandaşlaşmanın, cezasızlığın faturası artık Türk futboluna kesilmiştir" dedi.

"AKP siyaseti temiz hiçbir alan bırakmadı"

AK Parti iktidarını eleştiren Kılıç, "AKP siyaseti, elini attığı her alanı kirletmiştir. Yargıyı siyasallaştırdı, eğitimi çökertti, medyayı susturdu, sporu da çürüttü. Bugün sahadaki kirlenme, Meclis'teki kirlenmeden bağımsız değildir. Çünkü aynı zihniyet yönetiyor: Hesap vermeyen, denetlenmeyen, sorgulanmayan bir zihniyet! Türk futbolunun içine sızan bu düzen, sadece sporun değil, ahlakın ve adaletin çöküşüdür" dedi.

"Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz"

TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde konunun tüm boyutlarıyla incelenmesini talep eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Türk futbolunu bu bataktan çıkaracak olan yine şeffaflık, hukuk ve denetimdir. Bahis oynayan hakemlerin arkasında kimler var, hangi çıkar grupları bu sistemden nemalanıyor hepsi ortaya çıkacak. Futbolu da siyaseti de kirleten bu çürümüş düzenin sonu yakındır. Bu skandalın üzeri örtülemeyecek, kimse 'disiplin işlemi yaptık' diyerek sorumluluktan kaçamayacaktır. Bu ülke, temiz futbolu da, temiz siyaseti de hak ediyor. O yüzden buradan açıkça söylüyorum: AKP siyaseti elini çekmediği sürece, bu ülkenin hiçbir alanında adalet yeşermez. Adaleti, sahada da sokakta da Meclis'te de biz savunacağız. Gerçek temizlik, bu çürümüş düzeni değiştirdiğimiz gün başlayacak."