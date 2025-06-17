CHP'li Kılıç'tan 'Ölüm Yolu' Uyarısı: Tire-Torbalı Karayolu İçin Önlem Alınmalı

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "yılda ortalama 24 kişinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi" nedeniyle "ölüm yolu" olarak da anılan Tire- Torbalı Karayolu'nun bölünmüş yola dönüştürülmesi için herhangi bir işlem ve projelendirme yapılıp yapılmadığını sordu.

Kılıç, 12 Haziran 2025'te Tire'de meydana gelen, Mustafa Hüseyin Barış'ın hayatını kaybettiği ve Turgay Evcimik'in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında, Tire-Torbalı karayolundaki 20 yıldır çözülmeyen altyapı sorunlarını Uraloğlu'na sordu. Kılıç, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, Tire-Torbalı karayolunda yılda ortalama 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Önergesinde, "Tire-Torbalı karayolunun, sanayi işçilerinin her gün hayatlarını tehlikeye attığı bir 'ölüm yolu' haline geldiğini" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu güzergahta yılda ortalama 24 kaza meydana gelmekte ve önlem alınmayan her geçen gün yeni canlar kaybedilmektedir. TOSBİ'de faaliyet gösteren 105 fabrikanın binlerce çalışanı da hep bir ağızdan 'Artık yeter' diyorlar. Son kazanın ardından eylem yaptılar. Göz göre göre gelen ölümleri durdurmak istediler. Çünkü organize sanayi işçileri ölüme değil, işe gitmek istiyorlar."

"20 yıl boyunca dile getirilen talepler göz ardı edilmiştir"

CHP'li Kılıç, her gün yaklaşık 2 bin 500 aracın geçtiği yolun tek şeritli olduğunu, sanayi işçilerinin, mesaiye gitmek için her sabah canlarını ortaya koyduklarını ifade ederek, kazaların sadece yolun tek şeritli olmasından değil, 20 yıldır göz ardı edilen altyapı sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

Kılıç, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi işçisinin hayatını hiçe sayan anlayışa son verilmelidir. Derhal, tek şeritli yol ikiye bölünmeli, sinyalizasyon sistemi kurulmalı, güvenlik önlemleri alınmalı ve denetimler sıklaştırılmalıdır. Mustafa Hüseyin Barış'ın ve tüm kaybettiğimiz canların adına bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu yol bir daha can almamalı, sanayi işçimiz güvenle işine gidip güvenle evine dönmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız."

ULaştirma Bakanı Uraloğlu'na 7 soru

CHP'li Kılıç'ın, Uraloğlu'na yönelttiği sorular şunlar:

1. Tire-Torbalı Karayolu'nun TOSBİ girişleri dahilinde bölünmüş yola dönüştürülmesi için ilk başvurunun 20 yıl önce yapıldığı belirtilmektedir. Bakanlığınız bu başvuruyu hangi tarihte teslim almıştır? Başvuruyla ilgili bugüne dek bir işlem ve projelendirme çalışması yapılmış mıdır?

2. Söz konusu güzergahı bölünmüş yol haline getirmek veya sinyalizasyon-aydınlatma gibi iyileştirmeler yapmak üzere bakanlığınızın yatırım programında ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa miktarı nedir?

3. 2005-2025 arasında Tire-Torbalı Karayolu'nun TOSBİ bağlantı noktalarında meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza sayısı kaçtır?

4. TOSBİ'deki yaklaşık 105 fabrikanın vardiyalı çalışma düzeni göz önüne alındığında, yol kapasitesinin yetersiz kaldığı yönündeki şikayetler bakanlığınıza kaç kez iletilmiştir? Bu başvurulara verilen yanıtlar nelerdir?

5. Bölgede ağır tonajlı araç trafiği de dahil olmak üzere günlük 2 bin 500 araç geçtiği dikkate alındığında, mevcut yolun taşıt trafiği analizleri ve risk değerlendirmeleri yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?

6. İşçi güvenliğini teminen kısa vadede hayata geçirilmesi planlanan acil önlemler (geçici sinyalizasyon, radar-hız kontrol sistemi, yaya üst/alt geçidi vb.) var mıdır?

7. Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüme öngörüleri doğrultusunda 2030 yılına dek planlanan ulaştırma ve altyapı projeleri bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa proje detayları, bütçesi ve bitiş tarihleri nelerdir?