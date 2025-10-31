Haberler

CHP'li Kılıç: Gençlerin Sesini Bastırarak İktidarın Keyfini Koruyorsunuz

Güncelleme:
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ege Üniversitesi'nde Adalet Bakanı'nın katılımıyla düzenlenen akademik yıl açılışı öncesi beş öğrencinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Kılıç, gençlerin düşüncelerini ifade etmelerinin engellendiğini vurgulayarak, 'Gerçek hukuk devleti, o gençlerin omuzlarında yükselecek' dedi.

(İZMİR)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı Ege Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni öncesinde beş öğrencinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerin sesini bastırarak hukuku değil iktidarın keyfini koruyorsunuz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı Ege Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı açılış töreni öncesi beş öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkede hukuk; iktidarın çizdiği sınırları aşarsan değil, o sınırlara dokunduğun anda düşer. Ege Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılan Adalet Bakanına 'bir sorumuz var' diyen gençleri susturan bir düzende, kimse bize hukuk devletiyiz masalı anlatmasın. Eğer bu ülke gerçekten bir hukuk devleti olsaydı; düşüncesini ifade eden, soru soran gençler değil Hacettepe Üniversitesi'ne palalarla girip öğrencilere saldıranlar tutuklanırdı. Gençlerin sesini bastırarak, hukuku değil iktidarın keyfini koruyorsunuz. Bu ülkenin gençleri korkmayacak, susmayacak. Gerçek hukuk devleti, işte o gençlerin omuzlarında yeniden yükselecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
