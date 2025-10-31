CHP'li Kılıç: Gençlerin Sesini Bastırarak İktidarın Keyfini Koruyorsunuz

(İZMİR)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı Ege Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreni öncesinde beş öğrencinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gençlerin sesini bastırarak hukuku değil iktidarın keyfini koruyorsunuz" dedi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkede hukuk; iktidarın çizdiği sınırları aşarsan değil, o sınırlara dokunduğun anda düşer. Ege Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılan Adalet Bakanına 'bir sorumuz var' diyen gençleri susturan bir düzende, kimse bize hukuk devletiyiz masalı anlatmasın. Eğer bu ülke gerçekten bir hukuk devleti olsaydı; düşüncesini ifade eden, soru soran gençler değil Hacettepe Üniversitesi'ne palalarla girip öğrencilere saldıranlar tutuklanırdı. Gençlerin sesini bastırarak, hukuku değil iktidarın keyfini koruyorsunuz. Bu ülkenin gençleri korkmayacak, susmayacak. Gerçek hukuk devleti, işte o gençlerin omuzlarında yeniden yükselecek."