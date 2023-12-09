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CHP'li Karasu, POMEM başvuruları için İçişleri Bakanı'na mektup yazdı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Polis Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) başvurular öncesinde İçişleri Bakanı'na bir mektup göndererek yaş şartının düşürülmesini talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Polis Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) yakında başlayacak başvurular öncesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir mektup gönderdi. Karasu, "6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlarımız, yaşın kalıcı olarak 32 olarak belirlenmesini ve 11 ilde depremin neden olduğu mücbir sebepler de göz önünde bulundurularak 31. Dönem POMEM alımları şartının 35'den gün almamış olarak ilan edilmesini talep etmektedir" dedi.

31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alım süreci çok yakında başlayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, süreç başlamadan polis adaylarının talebini İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yazdığı bir mektupla iletti.

Mektubunda, 2023 yılında POMEM yaş şartının mayıs ayında yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile "01.01.1993" olarak belirlendiğini hatırlatan Karasu, "Ancak tarafımıza ulaşan ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlarımız, yaşın kalıcı olarak 32 olarak belirlenmesini ve 11 ilde depremin neden olduğu mücbir sebepler de göz önünde bulundurularak 31. Dönem POMEM alımları şartının 35'den gün almamış olarak ilan edilmesini talep etmektedir" dedi.

Mektubunda emsal olarak görülebilecek kamu kurumlarından Genelkurmay Başkanlığı'nın yaş şartının lisans mezunları için 32, Milli İstihbarat Başkanlığı için de 35 olduğunu hatırlatan Karasu, talebin karşılanmasının devletin sorumluluğu olduğunu belirtti.

"BAKANIN BU SESİ DUYACAĞINA İNANIYORUM"

POMEM adaylarının talebinin yerinde olduğunu belirten Karasu, "POMEM adayları için daha önce 30 yaş sınırı vardı, bu sınır mayıs ayında yönetmelikte yapılan bir değişiklikle 31 yaşındakilerin de müracaat etmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri zaten anlatmamıza gerek yok. İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya'nın da bu haklı sesi duyacağına ve polis adaylarımızın talebini yerine getirmek için adım atacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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