Ulaş Karasu: "Gençlerimizin Payına Umut Değil, İşsizlik, Yoksulluk ve Belirsizlik Düşüyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de gençlerin ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, "19 Mayıs, yalnızca bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı değil aynı zamanda Cumhuriyet'in gençliğe duyduğu güvenin simgesidir. Ancak bugün gençlerimizin payına umut değil, işsizlik, yoksulluk ve belirsizlik düşüyor. Bu ülkenin en büyük gücü gençlerimizin enerjisi, cesareti ve değişim iradesidir. Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir geleceği inşa edeceğiz" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de gençlerin derinleşen ekonomik kriz, işsizlik, düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve gelecek kaygısı nedeniyle ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karasu, Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12,7 milyonu aştığını belirtti. Karasu, "TÜİK verilerine göre, gençlerin yüzde 23,3'ü ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Başka bir ifadeyle her dört gencimizden biri sistemin dışına itilmiş durumda. Genç kadınlarda bu oran daha vahim ve yüzde 30,9'a kadar çıkıyor. Bu tablo, ülkemizin geleceği açısından çok ciddi bir sorunu gösteriyor" dedi.

İŞSİZLİK, MÜLAKAT, BARINMA SORUNU...

Genç işsizliğinin artık geçici değil, yapısal bir sorun haline geldiğini belirten Karasu, üniversite mezunu gençlerin önemli bölümünün diplomalı işsizliğe mahkum edildiğini söyledi. Yine araştırmalara göre 25-32 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 28'inin iş aramaktan vazgeçtiğini hatırlatan Karasu, "Gençler, yıllarca emek verip üniversite okuyor ancak mezuniyet sonrasında düşük ücretli, güvencesiz işlerde çalışmaya zorlanıyor. Eğitim aldığı alan dışında çalışmak zorunda kalan gençlerin oranı yüzde 40'lara ulaşmış durumda. Liyakat yerine sadakat ve mülakatın esas alındığı bir düzende gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi mümkün değildir" dedi. Barınma krizinin de gençlerin yaşamını doğrudan etkilediğini belirten Karasu, "Üniversite okuyan gençler barınma sorunu yaşıyor. Çalışmak zorunda kalanlar maalesef geçinemiyor. Üniversiteyi bitiren gençler iş bulamıyor. İktidar gençlerimizin sadece yıllarını değil umutlarını da çalıyor" dedi.

MESEM'LER'DEKİ ÖLÜMLER

Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki (MESEM) sorunlara da dikkat çeken Karasu, sistemin nitelikli eğitimden uzaklaştırılarak ucuz iş gücü modeline dönüştürüldüğünü söyledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, son 13 yılda en az 852 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiğine dikkat çeken Karasu, "MESEM kapsamındaki öğrencilerin büyük kısmı haftanın tamamında tam zamanlı çalıştırılıyor, yasal çalışma süreleri aşılıyor. Çocuklarımız emeğinin, çalışmalarının bedelini hayatıyla ödüyor. Sürekli iş cinayeti riskiyle karşı karşıya bırakılıyor, mobbing ve hak ihlallerine maruz kalıyor. Eğitim adı altında gençlerin emeği sömürülüyor" dedi.

Türkiye'de her iki gençten birinin mutsuz olduğuna dikkat çeken Karasu, gençlerde umutsuzluk ve yurt dışına gitme isteğinin giderek arttığını belirtti. "Beyin göçü artık yalnızca ekonomik nedenlerin değil adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve geleceksizliğin sonucudur. Gençler kendi ülkesinde hayal kuramıyor. Oysa bu ülkenin gençleri sadaka değil eşit fırsat, adalet, özgürlük ve insanca yaşam koşulları istiyor" ifadelerini kullandı.

MÜCADELE VURGUSU

19 Mayıs'ın taşıdığı mücadele ruhuna vurgu yapan Karasu, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet, ancak özgür düşünen, üreten ve geleceğe umutla bakabilen gençlerle yükselecektir. Gençler bu ülkenin yalnızca yarını değil, bugünüdür. Bu nedenle gençlerimizin eğitimden istihdama, barınmadan sosyal yaşama kadar her alanda hak ettiği koşullara kavuşması bir tercih değil, zorunluluktur. Bizler CHP olarak gençlerin özgürce konuşabildiği, bilimle, sanatla ve üretimle geleceği şekillendirebildiği bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin en büyük gücü gençlerimizin enerjisi, cesareti ve değişim iradesidir. Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir geleceği inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA