CHP'li Karasu'dan Antalya Havalimanındaki Asma Tavanın Çökmesine Tepki: "Çöken Tavan Değil Sizin Sisteminiz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,  Antalya Havalimanı’nda asma tavanın çökmesine ilişkin olarak, “Turizm kenti Antalya’da her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı, binlerce insanın kullandığı havalimanında çatı çöktü! İki ay önce 'Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak' diye övünerek açtın ama vatandaşın can güvenliği yok, senin de bundan bile haberin yok” dedi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,  Antalya Havalimanı'nda asma tavanın çökmesine ilişkin olarak, "Turizm kenti Antalya'da her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı, binlerce insanın kullandığı havalimanında çatı çöktü! İki ay önce 'Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak' diye övünerek açtın ama vatandaşın can güvenliği yok, senin de bundan bile haberin yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Antalya Havalimanı'ndaki asma tavanın çökmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "927 milyon avro yatırım gerektiren Antalya Havalimanı Genişletme Projesi" başlıklı paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karasu, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Antalya'da her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı, binlerce insanın kullandığı havalimanında çatı çöktü! İki ay önce 'Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak' diye övünerek açtın ama vatandaşın can güvenliği yok, senin de bundan bile haberin yok! Şükür ki can kaybı olmadı. Çöken, tavan değil sizin sistemimiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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