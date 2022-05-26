CHP'li Karaca, Mardin'de: "Bu Düzen Bitmeli, Bu Düzeni Bize Layık Görenler de Gitmeli" - Haberler

MURAT AKGÜL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Mardin'de; "Ekonomik buhran artık derinleşti. Krizden buhrana, buhrandan derin yoksulluğa doğru evirilmeye başlandı. Bu düzen bitmeli, bu düzeni bize layık görenler de gitmeli" açıklamasını yaptı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Emine Gülizar Emecan, Hatay Milletvekili Suzan Şahin; Mardin'i ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca başkanlığındaki heyet, temasları öncesinde; CHP Mardin İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Karaca, şunları söyledi:

"Ekonomik buhran artık derinleşti. Krizden buhrana, buhrandan derin yoksulluğa doğru evirilmeye başlandı. Hala 2018'de, çözüm noktasında, milletin iradesinden, milletin içinden uzaklaşmış olan saray iktidarı, hala vatandaşı dinlememekte; vatandaşın yaşadığı ekonomik buhran nedeniyle derin yoksulluğu bilmemekte. Bilmek dahi istememektedir.

Gerçi, ekonomik buhran, buğday yönetimindeki büyük sorun, buğday üreticisinin desteklenmemesi; desteklenmeyi bir kenara bırakın, ithalat lobileri ile buğday üreticisinin umutlarını kıran bu iktidar, korkarız ki kuru ekmeği dahi bu milletin bulamayacağı günlere doğru hızla hepimizi sürüklemeye çalışmaktadır.

Buğday üretiminde Mardin 81 il içinde, ilk beşinci, altıncı sıralarda yer almaktadır. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Ama ektiğinizi, biçtiğinizin karşılığını bulamadığınız için artık yeter deme noktasına geldiniz.

Gübre fiyatları aldı başını gitti. Mazot fiyatları desen füze oldu uçtu, ilaç fiyatları aldı başını gitti. Burada bir de elektrik fiyatları var. DEDAŞ denilen bir kurum, Mardinli üreticilerimize, Mardinli yurttaşlarımıza zulmetmeye devam ediyor. Mardinli çiftçilerimiz üretmek, ürettiğinin karşılığında da karnını doyuracak ve refah içerisinde çoluğu ile çocuğu ile yaşayacak bir gelecek umudu ile üretmekte inat ediyor. Ama Saray ve şürekası Mardinli çiftçilerin sesini duymamakta ısrar ediyor.

Tüm üreticilerimizin, buğday üreticilerimizin sesi olarak diyoruz ki, bu yıl 2022 yılında buğdayın kilogram alım fiyatını 7 liranın altında açıklamanız durumunda, çiftçiler kazanamayacak. Çiftçimiz kazanmazsa, buğday tarlada kalırsa, her birimiz gıda krizi ile kuru ekmeğe muhtaç duruma düşeceğiz.

Yandaşa var, beşli çeteye var. Çiftçiye yok. Bu düzen bitmeli, bu düzeni bize layık görenler de gitmeli.

İşsizlik rakamlarında Mardin, ilk beş il arasında. Mardinli sandığa gitti. Mardinli kendini yönetecek, yerel yöneticileri seçti. Mardinliler, yerelde kendilerinin seçtiği yöneticiler tarafından mı yönetiliyor? Hayır. Kayyum. Mardinlilerin iradesine ipotek koyup, her birine kayyum atadılar. Yine, derin yoksulluğun en çok etkilediği kadınlar, mutfakta tencereler kaynamıyor. Çocukların yatağa aç girdiği bir ülkeyi istemiyoruz. Bu yürüyüşte birlikte olalım."