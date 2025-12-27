Özgür Karabat: İşçi ve Emeklinin Geçim Sıkıntısı Büyüdükçe Toplumsal Huzursuzluk Artıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "İşçi ve emeklinin geçim sıkıntısı büyüdükçe toplumsal huzursuzluk da artıyor. Aileler dağılıyor, suç oranları katlanarak artıyor. AKP'nin bunları çözecek ne bir vizyonu ne de isteği var. Ülke ekonomisi yangın yerine dönmüş durumda ancak yargı operasyonlarıyla Türkiye'nin gerçek gündemi örtbas ediliyor. Suçlularla mücadele edilsin ancak diğer taraftan hukuk da işlesin. Özel hayatlar değil, yoksulluk ve açlık konuşulmak zorunda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı ve güncel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşçinin ve emeklinin yoksulluğu unutturulmaya çalışılıyor. Türkiye'yi saran derin yoksulluk yeni yıla girerken unutturulmaya çalışılıyor. Gündemi özel hayatlar işgal ederken, gelin size gerçek gündemi hatırlatayım. Asgari ücret 28 bin 75 TL ile açlık sınırının altında kaldı. Emeklilerimizi maalesef daha kötü bir tablo bekliyor. En düşük emekli maaşının 19 bin TL civarında olması bekleniyor. Seyyanen zam yapılsa bile emekli maaşları artık insani yaşam koşullarının oldukça uzağında.

Ekonomide istikrar ve zenginlik vaadiyle 2017 başkanlık referandumunu halkın önüne sunan AKP'nin yarattığı korkunç tablo; okulda açlıktan bayılan çocuklar, kirli otel köşelerinde yaşam mücadelesi veren emekliler, umutsuz gençler ve artan suç oranlarıdır. Öyle bir medya propagandası ve algı yarattılar ki, hakkını isteyen emekliler tembellik ve bedavacılıkla suçlandı. Oysa tablo bambaşka... DİSK-Ar'ın araştırmasında net bir şekilde görüyoruz. Ortalama emekli aylığı 2003'te asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi, şimdi en az yüzde 20 altında.

2002'de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH'ye oranı yüzde 46,4 iken 2025'te bu oran yüzde 29'a geriledi. Düşük emekli aylıkları sebebiyle milyonlarca emekli tekrar çalışıyor veya iş arıyor. 2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024'te yüzde 65,7'ye yükseldi.

AKP'nin sürekli dile getirdiği bir başka yalan da emekli aylıklarının ekonomiye olan yükü. Emekli aylığı ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin GSYH'ye oranı AB-27 ülkelerinde ortalama yüzde 9,8 iken Türkiye'de yüzde 3,7'dir. 'Türkiye'de emekli sayısı çok fazla, aktif/pasif oranı çok düşük' iddiası doğru değil. Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışanlar aktif sigortalılara dahil edildiğinde aktif-pasif oranı 2024 yıl sonu itibarıyla 1,75'tir. Avrupa ülkelerinde ortalama aktif/pasif oranı ortalama 1,5'tir.

Emeklilerin nüfus içindeki payı artarken, ekonomideki(GSYH ve bütçe) payı düşmektedir. Burada esas sorun her yıl artan bütçeden adil dağıtım yapılmaması ve emeklilerin hakkının gasp edilmesidir. Bu da servet transferinin başka bir boyutudur. İşçi ve emeklinin geçim sıkıntısı büyüdükçe toplumsal huzursuzluk da artıyor. Aileler dağılıyor, suç oranları katlanarak artıyor. AKP'nin bunları çözecek ne bir vizyonu ne de isteği var. Ülke ekonomisi yangın yerine dönmüş durumda ancak yargı operasyonlarıyla Türkiye'nin gerçek gündemi örtbas ediliyor. Suçlularla mücadele edilsin ancak diğer taraftan hukuk da işlesin. Özel hayatlar değil, yoksulluk ve açlık konuşulmak zorunda."