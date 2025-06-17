CHP'li Karabat'tan Ümit Özdağ'ın Tahliyesine İlişkin Açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesini değerlendirirken adaletin gecikmesinin acı olduğunu vurguladı. Karabat, Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Adaletin gecikmesi, adaletsizliğin en acı biçimlerinden biridir ve hiçbir tahliye, kaybedilen zamanı geri getiremez" dedi.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın haksız tutukluluğunun sona ermesi, hepimiz için sevindirici bir gelişmedir. Adaletin gecikmesi, adaletsizliğin en acı biçimlerinden biridir ve hiçbir tahliye, kaybedilen zamanı geri getiremez. Bu anlamda Sayın Özdağ'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tutsak edilen başta Cumhurbaşkanı Adayımız ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile tüm yol arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum…"

Kaynak: ANKA / Güncel
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