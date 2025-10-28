Haberler

CHP'li Karabat'tan Tutuklamalara Tepki: 'Casus Arayanlar Aynaya Baksın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer muhalefet üyelerinin casusluk iddiasıyla tutuklanmasını eleştirerek, Türkiye'deki dijital güvenlik açıklarına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve siyasi danışman Necati Özkan'ın "casusluk" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Karabat, Türkiye'de devletin mahrem verilerinin korunamadığını, vatandaşların bilgilerinin ulusal ve uluslararası dolandırıcıların eline geçtiğini belirterek, "Casus arayanlar aynaya baksın" dedi.

Karabat, ülkenin sınırlarından dijital altyapısına kadar güvenlik zaaflarının derinleştiğini vurgulayarak, "Yıllardır bu ülkenin mahremini, bekasını koruyamayanlar şimdi muhalefeti casuslukla suçluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını koruyamadılar; milyonlarca yabancı elini kolunu sallayarak ülkeye girdi. Dijital güvenliği sağlayamadılar; 85 milyon yurttaşın bilgileri çalındı. Devleti yönetenlerin dahi kimlik bilgileri üç otuz paraya internette satışa çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabat, geçmişte "kozmik oda"ya erişim sağlanmasına izin veren iktidarın, şimdi aynı söylemi muhalefete yöneltmesinin iki yüzlülük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"FETÖ ne istediyse verdiler, Trump ne dediyse yaptılar, Putin'e gıklarını çıkaramadılar. Devletin en mahrem bilgileri çoktan dış ülkelere gitti. Buna neden olan AKP, utanmadan Ekrem İmamoğlu'nu casuslukla suçluyor. Türkiye'de 67 banka var, dolandırıcılar hepsinin bilgilerine sahip. Vatandaş bankadan arandığını zannederek parasını kaptırıyor; çünkü bilgilerin sadece bankada olduğunu düşünüyor. Oysa bu bilgiler çoktan suç ağlarının eline geçti. E-Devlet, E-Nabız, Dijital Vergi Dairesi, UYAP, POLNET, MERNİS… tüm bu sistemlerden bilgiler sızdırıldı. Her gün binlerce vatandaş telefonda, sahte kimlikle, kopya sim kartla dolandırılıyor. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır der atalarımız. İşte, bu güvenlik açıklarını kapatamayanlar şimdi İmamoğlu'na iftira atıyor. AKP diploma sahtekarlıklarının, kozmik sırların kaybedilmesinin, vatandaş bilgilerinin internette satışa çıkmasının sorumlusudur. Eğer bir casus arıyorsanız, meşruiyetini okyanus ötesinde arayanlara bakın!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
