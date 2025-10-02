CHP'li Karabat'tan Gazze'ye Yardım Fılosu'na Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sularda Gazze'ye bir parça ekmek, bir damla ilaç ulaştırmak isteyenlere müdahale etmek, dünyanın gözü önünde yapılan bir barbarlıktır. Artık yeter! Uluslararası toplum, bu kanlı zorbalığa daha fazla sessiz kalamaz! Filistin halkının özgürlük mücadelesi, insanlığın onur mücadelesidir! Hiçbir baskı, hiçbir zulüm bu haklı direnişi durduramayacaktır. Yaşasın Özgür Filistin!" ifadesini kullandı.