CHP'li Karabat: Merkez Bankası ve TÜİK Yalan Verilerle Halkı Yanıltıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'de adaletin ardından tüm kurumların içinin boşaltıldığını belirterek, "TÜİK'in yalan verilerinin yanına, Merkez Bankası'nın ciddiyetsizliği eklendi. TCMB, TÜİK ile birlikte enflasyon ve yoksulluğun halkın üzerine yapışmasına yol açtı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yaptığı yazılı açıklamada, "temel görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu misyonunu yerine getirmediğini, bankanın iktidarının siyaset mühendisliği için bir araç haline geldiğini" kaydetti. Karabat, "TÜİK'in yalan verilerinin yanına, Merkez Bankası'nın ciddiyetsizliği eklendi. Para politikaları sonuç vermeyen TCMB, TÜİK ile birlikte enflasyon ve yoksulluğun halkın üzerine yapışmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "rasyonel zemin" söylemiyle göreve başladığını, ancak TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın skandallarla görevden alındığını kaydetti. Fatih Karahan döneminde de değişen bir şey olmadığını belirten Karabat, "Otoriter rejimin inşasında dövizi tutma görevi aldı. Ne enflasyon altında ezilen halka ne de kan ağlayan işletmelere merhem olabildi" dedi.

TCMB yönetimindeki çelişkilere dikkati çeken Karabat, başkan ve yardımcılarının farklı söylemlerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, "Bir ay dezenflasyon iyi gidiyor derken, diğer ay fiyatlarda beklenmeyen artış diyorlar. Mesajları muğlak ve gerçeklikten uzak" ifade etti.

"Faiz kararı Karahan'ın bilgisi ve önerisi dışında alındı"

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 11 Eylül'de açıkladığı faiz kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karabat, PPK'da bir üyenin toplantılarda yer almadığını ileri sürerek, "Hatice Karahan 9-11 Eylül arasında İsviçre'de bir panele katıldı. Faiz kararı Karahan'ın bilgisi ve önerisi dışında alındı" dedi. Karabat, "bu durumun yeni bir skandal ihtimalini gündeme getirdiğini, eğer Karahan faiz kararını önceden biliyorsa bunun da gizli bilgilerin sızma riski doğuracağını ve sermaye piyasalarında vurguna yol açabileceğini" ifade etti.

"Enflasyonla mücadelede samimiyet göstermeyen Merkez Bankası'nın topluma karşı değil, Saray'a karşı sorumluluk hissettiğini" kaydeden Özgür Karabat, "Fatih Karahan'ın yönettiği TCMB işte bu denli ciddiyetsiz bir yapı haline geldi" dedi.