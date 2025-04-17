CHP'li Karabat: 50 Milyar Dolar Rezerv Yakıldı, Ekonomik Kriz Kapıda

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat,"19 Mart darbesinin ardından "İşler yolunda" görüntüsü vermek için 50 milyar dolar rezerv yakıldı. Daha ne kadar yakılacak belli değil... Yüksek enflasyon sürüyor. Merkez Bankası faizi indiremiyor. Yatırımlar durdu. Belirsizlik had safhada." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta yaşananların ardından 50 milyar dolar rezervin tüketildiğini belirtti. Karabat açıklamasında şunları kaydetti:

"19 Mart darbesinin ardından "İşler yolunda" görüntüsü vermek için 50 milyar dolar rezerv yakıldı. Daha ne kadar yakılacak belli değil... Yüksek enflasyon sürüyor. Merkez Bankası faizi indiremiyor. Yatırımlar durdu. Belirsizlik had safhada. Kendisine gazeteci diyen bir yandaşın lafı ile dahi borsa tepe taklak oldu. Bu güvensizlikle Türkiye'nin gidecek yeri kalmamıştır. Derhal erken seçime gitmek zorundayız. Yoksa daha önce görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız."