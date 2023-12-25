CHP'li İrfan Mutluay Ankara'ya yürüyüş başlattı

CHP'nin Çanakkale belediye başkan aday adayı İrfan Mutluay, "Parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

İrfan Mutluay ve kendisini destekleyen partililer, üzerinde "demokrasi-değişim-ön seçim" yazılı pankart ve dövizlerle Kordonboyu'ndaki Truva Atı önünde bir araya geldi.

Mutluay ve beraberindekiler, basın açıklaması öncesinde vatan savunmasında hayatını kaybeden askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

28 Kasım'da Merkez İlçe Başkanlığına Çanakkale belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaparak yola çıktığını belirten Mutluay, "değişim" sloganıyla yönetime gelenlerin, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu Çanakkale'de üye iradesini hiçe sayarak atama ile aday belirleme yöntemini seçtiğini savundu.

Anket sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığı söylentilerinin olduğunu aktaran Mutluay, Çanakkale kamuoyunda yaptıkları araştırmalarda bir şirket dışında anket çalışmasının yapılmadığını belirlediklerini söyledi.

Ön seçim isteyen üyelerin iradelerinin yok sayıldığı, ön seçim yerine İstanbul ve Ankara'da lobi ve kulis siyaseti peşinde koşan adayın tepeden atandığı anlayışı reddettiğini dile getiren Mutluay, "Adaylıkların yolu İstanbul vizeli Ankara kuşatmasından geçiyor ise bunun adı demokratik değişim olamaz. Parti üyelerimin ve Çanakkale halkının seçme hakkını, kendimin de seçilme hakkını sonuna kadar savunacağım. Bu amaçla partimizin 21 Aralık'ta yapılan Parti Meclisi toplantısında, Çanakkale belediye başkanlığı için üye iradesini hiçe sayan atama kararının düzeltilmesini, üyelerin tam katılımıyla örgüt gözetiminde ön seçim yapılmasını talep ediyor, ön seçim, demokrasi ve değişim için Ankara'ya yürüyorum." diye konuştu.

Mutluay, konuşmasının ardından Çanakkale, Lapseki, Çardak, Biga, Bandırma, Bursa, Bozöyük, Eskişehir, Polatlı ve Ankara şehir merkezlerini kapsayan 3 günlük yürüyüşünü başlattı.