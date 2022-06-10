CHP'li İlgezdi, "Türkiye'nin Dert Haritası'nı" Güncelledi: "Ülkemizin En Büyük Sorununun AKP Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıktı" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2019'da hazırladığı ve 81 ilin dertlerini tek bir kitapta derlediği " Türkiye'nin Dert Haritası'nı" güncelledi. İlgezdi, "Veriler tek bir şeyi işaret ediyor. Ülkemizin en büyük sorununun AKP olduğu bir kez daha ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 81 ilde yaşanan sorunları " Türkiye'nin Dert Haritası" adlı bir kitapta toplandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP İl Başkanlıkları ve CHP'li Belediyelerin verileri kullanılarak hazırlanan kitapta, 81 ilin sorunları sıralandı.

"Türkiye'nin Dert Haritası" kitabında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş yazısı yer aldı. Türkiye'nin 81 ilinde yaşanan işsizlik, göç, kız çocuklarının evlilik yaşı, ilin suç sıralaması, terör ve asayiş sorunları başta olmak üzere birçok tespit yapıldı.

Akkuş İlgezdi; Türkiye geneli itibarıyla üretimin durduğuna, neredeyse bütün illerde çarpık kentleşme olduğuna, illerin hastane ve doktor sayılarına, şehir içi ulaşım durumuna, iş kazası ölümlerine, yaşanan elektrik sıkıntılarına, illerdeki kira fiyatlarına, öğrenci yurtlarının durumuna işaret edilen kitaba ilişkin "Türkiye'nin en büyük derdi AKP" başlıklı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"DERTLER DERYA OLUNCA 3. BASKIYA MECBUR KALDIK"

"Türkiye'nin Dert Haritası kitabını ilk olarak 2019'da çıkardık. Şimdi ise kitaptaki verileri son yıllara göre güncelleyerek üçüncü baskısını yaptık. Her ilimiz için ikişer sayfa ayırdık ve hap bilgi şeklinde illerin sıkıntılarını, kronikleşmiş sorunlarını bir kitapta topladık.

Diyarbakırlı bir vatandaşımız kitabı açıp baktığında doğum yapan çocuklar sıralamasında 4. Sırada olduklarını görecek, Kırşehirli bir vatandaşımız baktığında Çiçekdağı ve Boztepe yolunun kötü ve yetersizliğini bulacak, Hakkarili vatandaşımız da en az hasta yatağına sahip ilde yaşadığını ne yazık ki öğrenecek. Hiçbir sorunun es geçilmediği çok kapsamlı bir kitap ve tam da adına yakışır bir şekilde Türkiye'nin dertlerini gözler önüne seren bir kitap oldu. İsterdik ki yazacak hiçbir şey bulamayalım, isterdik ki Türkiye'nin Dert Haritası diye bir kitap hiç oluşmasın. Ancak derdimiz her geçen gün o kadar artıyor ki kitabı güncellemek zorunda kaldık ve üçüncü baskıya mecbur kaldık."

"GÖRMEK İSTEMEDİKLERİ GERÇEKLERİ OKUYACAKLAR"

Türkiye'nin sorunlarının yok sayılmaması için bunların il il tespit edilmesi ve kayıtlara geçmesi gerekiyordu. Mevcut iktidar gittikleri her ilde şöyle duble yol yaptık böyle kara yolu yaptık, vatandaşın kafasına çay fırlattık derken ülkenin asıl problemlerini kaçırıyor. Veriler tek bir şeyi işaret ediyor. Ülkemizin en büyük sorununun AKP olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu kitabı başta AKP Genel Merkezi almalı ve tüm il teşkilatlarına yollamalıdır. Çünkü görmek istemedikleri gerçekleri okuyacaklar. Gerçeklerden ancak sandığa kadar kaçabilirler."

Kitapta illere göre şu tespitlere yer verildi:

"Ankara: Cezaevine giren hükümlü sayısında 3., kız çocuğu evliliklerinde 8., doğum yapan çocuk sayısında 11., iş kazası sayısında 4., iş kazası ölümlerinde 2. sırada yer alıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeliler yoğunlukta. Ankara'da 104 bin 47 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Şehir içi trafik yoğunluğu, merkezdeki hastanelerin kapatılması…

İstanbul: Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı il. Kız çocuğu evliliklerinde 3., doğum yapan çocuk sayısında 2., uyuşturucu suçlarında cezaevine giren hükümlü sayısında, dava sayısında, iş kazaları ve iş kazası ölümlerinde 1. sırada. Müsilaj ve deniz kirliliği sorunu var. İstanbul'da 460 bin 892 kayıtlı işsiz bulunmakta ve İstanbul işsizlikte Türkiye binincisi. Kiraların fahiş fiyatlarda artması, trafik yoğunluğu, depreme dayanıksız binalar, çevre ve yeşil alan tahribatı ise İstanbul'un dertlerinden sadece birkaçı.

İzmir: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu üçüncü il İzmir oldu. İzmir'de kayıtlı 139 bin 38 işsiz bulunuyor. İş kazalarında 2. Sırada yer alan İzmir, iş kazası ölümlerinde de 3. Sırada. Kız çocuklarının evliliklerinde ise İzmir 10. Sırada yer alırken, suça sürüklenen çocuklar bakımından ise 2. Sıradadır. Doğum yapan çocuk sayısında 7. Sıradaki İzmir'deki intihar ölümlerinde ciddi derecede artık gözlemlenmekte.

Bursa: Bursa 107 bin 997 kayıtlı işsizle 4. Sırada yer alırken, kız çocukları evliliklerinde 18. Sırada yer alıyor. Doğum yapan çocuk sayısı bakımından 13. Sıradaki Bursa, suça sürüklenen çocuk sayılarında 4. Sırada. Uyuşturucu suçlarında 6. Sırada, cezaevine giren hükümlü sayıları bakımından 5. Sırada, iş kazalarında 5. Sırada, iş kazası ölümlerinde 4. Sırada ve Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller sıralamasında ise 10. Sıradadır.

Antalya: 101 bin 106 kayıtlı işsizle 5. Sırada yer alan Antalya, cezaevine giren hükümlü sayısı bakımından 4. Sırada yer alıyor. Doğum yapan çocuk sayısında 17. Sırada yer alırken, suça sürüklenen çocuklarda 6. Sırada bulunuyor. Antalya iş kazalarında 6. Sırada, iş kazası ölümlerinde 8. Sırada, uyuşturucu kullanımında 5. Sırada bulunurken hayvancılık ve tarımda teşvik azlığı, tarım alanlarının imara açılması, işçe suyu yetersizliği, tarihi yapıların korunmaması gibi dertlere de sahip.

Aydın: İntihar sonucu ölümlerde 1. sırada yer alması.

Diyarbakır: Doğum yapan çocuk sayısında 4. sırada.

Gaziantep: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 3. il olması. Nikahsız evliliklerin yaygınlaşması. Kız çocuğu evliliklerinde ilk sırada yer alması. Doğum yapan çocuk sayısında 3. sırada yer alması.

Hatay: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 2. il. Kız çocuğu evliliklerinde 4., doğum yapan çocuk sayısında 8. sırada

Şanlıurfa: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 4. il. Doğum yapan çocuk sayısında 1. kız çocuğu evliliklerinde 2. sırada

Kilis: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 1. il olması."

ANKA / Güncel