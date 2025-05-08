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CHP'li İlgezdi: Gençlerin Evlilik Oranlarındaki Düşüş, Geçim Sıkıntısından Kaynaklanıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gençlerin evlilik oranlarındaki düşüşün sebebinin artan yaşam maliyetleri olduğunu belirtti. Gençlerin artık hayatlarını değil, borç yükünü paylaşmayı düşündüğünü vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gençlerin yaşadığı yaşam maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, evlilik oranlarındaki düşüşün temel sebebinin geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. İlgezdi, "Gençler artık istediklerine değil, fiyat etiketlerine bakarak gelecek planı yapıyor. Çünkü Türkiye'de evlenmek artık bir hayatı değil, bir borç yükünü paylaşmak haline geldi" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Eskiden aileler gençlere destek olurdu, şimdi ailelerin bile desteğe ihtiyacı var. Kimse evlenmek istemediğinden değil; evlenmek için gereken parayı bulamadığından evlenemiyor. Gençler artık istediklerine değil, fiyat etiketlerine bakarak gelecek planı yapıyor. Çünkü Türkiye'de evlenmek artık bir hayatı değil, bir borç yükünü paylaşmak haline geldi" ifadesini kullandı.

Dört temel ev eşyasının bir yıl içinde yüzde 86 oranında zamlandığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi toplamda 75 bin 400 liraya alınabiliyordu. Bugün aynı ürünlerin toplamı 140 bin lirayı buluyor. Bu düzen hayal kurmayı da yasakladı. İktidar, gençlerin geçimini de hayalini de çaldı. Ama biz biliyoruz ki bu böyle sürmez. Gençler yuvalarını borçla değil, umutla kursun diye var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bu ülke, gençlerine hayal kurdurmadıkça düzelmez."

Kaynak: ANKA / Güncel
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