25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

CHP'li İlgezdi'den 18 Yaş Altı Doğumlar Hakkında Eleştiri

CHP'li İlgezdi'den 18 Yaş Altı Doğumlar Hakkında Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2001-2024 yılları arasında 590 bin 317 18 yaş altı doğum yaşandığını belirterek, bu durumun cinsel istismar açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2001-2024 yılları arasında 21 bin 487'si 15 yaş altı olmak üzere toplam 590 bin 317 18 yaş altı doğumun yaşandığını belirterek, "18 yaşından küçük çocukların gebelik durumunun cinsel istismar boyutuyla değerlendirilmesi gerekiyor, ancak bu yakıcı sorun iktidarın hiç umurunda değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada TÜİK'in ilan ettiği doğum verilerini değerlendirerek, "24 yılda 18 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 590 bin 317 oldu! Üstelik bu doğumların 21 bin 487'si 15 yaş altı. Dünya Sağlık Örgütünce Adölesan Dönem olarak tanımlanan 10-19 yaş grubunda doğum yapan çocuk sayısı Türkiye'de son 24 senede 2 milyon 154 bin 939 oldu" dedi.

Adalet sisteminin çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmek yerine, 18 yaşından küçük olduğu halde gebe kalan çocuklara evlilik izni verilmesini 'mücbir' yani zorlayıcı sebep olarak gördüğüne ve böylece istismarı yasa bakımından tanıyarak meşrulaştırdığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "Henüz çocuk yaşta olan birine mahkeme kararıyla 'evlenebilir' denmesi, kanun eliyle istismarın önünü açmak demektir" açıklamasında bulundu.

CHP'li Akkuş İlgezdi, iktidarın doğum hızının düşmesine karşı verdiği ve vermeye hazırlandığı teşviklerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Kaba doğum hızı binde 20,3'ten 2024 yılında binde 11'e düştü. Eğitim seviyesi yükseldikçe doğum oranları da azalmaya devam ediyor. 2024'te yüksek öğretim alan kadınların çocuk sayısı 1,22'ye kadar geriledi. Bu sayı okuma yazma bilmeyen ya da okul bitiremeyen kadınlarda 2,65 oldu. 2009'da 30 ilin doğurganlık hızı Türkiye ortalamasından yüksekken, 2024 yılında bu sayı 26 ile düştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.