CHP'li İlgezdi: Cezaevlerinde Yapısal Kriz Yaşanıyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelindeki cezaevlerinin kapasiteleri hakkında TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirerek, "Cezaevlerinde insan onuruna yakışmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Aşırı doluluk hem mahkumların hem de personelin sağlığını tehdit ediyor. Koğuşlarda dönüşümlü uyuyan, hijyen koşullarından mahrum, sağlık hizmetlerine erişemeyen binlerce insan var" dedi.

İlgezdi, yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki yoğunluğun artık yapısal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesinin yaklaşık 290 bin kişi olmasına rağmen, tutuklu ve hükümlü sayısının 400 bini geçtiğine işart eden İlgezdi, "Bu tablo, cezaevlerinin suç işleyen bireyleri topluma kazandırma işlevini kaybettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcak suya erişim, hijyen koşulları ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksıyor"

Aşırı doluluğun yalnızca fiziksel alan yetersizliğine değil, sağlık ve güvenlik krizine de neden olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, "Cezaevlerinde sıcak suya erişim, hijyen koşulları ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksıyor. Personel başına düşen mahküm sayısı arttıkça güvenlik riskleri de büyüyor. Bu durum hem çalışanlar hem mahkumlar açısından sürdürülemez bir hale geldi" dedi.

İlgezdi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ve Anayasa'nın 17'nci ve 19'uncu maddelerinin insan onuruna uygun muamele hakkını güvence altına aldığını hatırlatarak, "Devletin görevi, cezaevlerini bir cezalandırma aracı haline getirmek değil, topluma kazandırmayı sağlamaktır. Bugünkü tablo, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"Meclis araştırmasıyla yapısal sorunlar incelenmeli"

TBMM'ye sunduğu araştırma önergesiyle cezaevlerindeki aşırı doluluğun nedenlerinin, infaz sistemindeki planlama eksiklerinin ve denetim zafiyetlerinin araştırılmasını talep ettiğini anlatan İlgezdi, "Cezaevlerinin ıslah edici işlevini yeniden kazanması, mahkumların insanca yaşam koşullarına erişmesi için kapsamlı bir reform süreci başlatılmalı" diye konuştu.