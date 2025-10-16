Haberler

CHP'li İlgezdi: Cezaevlerinde Yapısal Kriz Yaşanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’deki cezaevlerinde aşırı doluluk ve insan onuruna yakışmayan koşullar hakkında TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Cezaevlerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, yapısal reform çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelindeki cezaevlerinin kapasiteleri hakkında TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirerek, "Cezaevlerinde insan onuruna yakışmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Aşırı doluluk hem mahkumların hem de personelin sağlığını tehdit ediyor. Koğuşlarda dönüşümlü uyuyan, hijyen koşullarından mahrum, sağlık hizmetlerine erişemeyen binlerce insan var" dedi.

İlgezdi, yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki yoğunluğun artık yapısal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesinin yaklaşık 290 bin kişi olmasına rağmen, tutuklu ve hükümlü sayısının 400 bini geçtiğine işart eden İlgezdi, "Bu tablo, cezaevlerinin suç işleyen bireyleri topluma kazandırma işlevini kaybettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcak suya erişim, hijyen koşulları ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksıyor"

Aşırı doluluğun yalnızca fiziksel alan yetersizliğine değil, sağlık ve güvenlik krizine de neden olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, "Cezaevlerinde sıcak suya erişim, hijyen koşulları ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksıyor. Personel başına düşen mahküm sayısı arttıkça güvenlik riskleri de büyüyor. Bu durum hem çalışanlar hem mahkumlar açısından sürdürülemez bir hale geldi" dedi.

İlgezdi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ve Anayasa'nın 17'nci ve 19'uncu maddelerinin insan onuruna uygun muamele hakkını güvence altına aldığını hatırlatarak, "Devletin görevi, cezaevlerini bir cezalandırma aracı haline getirmek değil, topluma kazandırmayı sağlamaktır. Bugünkü tablo, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"Meclis araştırmasıyla yapısal sorunlar incelenmeli"

TBMM'ye sunduğu araştırma önergesiyle cezaevlerindeki aşırı doluluğun nedenlerinin, infaz sistemindeki planlama eksiklerinin ve denetim zafiyetlerinin araştırılmasını talep ettiğini anlatan İlgezdi, "Cezaevlerinin ıslah edici işlevini yeniden kazanması, mahkumların insanca yaşam koşullarına erişmesi için kapsamlı bir reform süreci başlatılmalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.