CHP'li İlgezdi: Aile Hekimliği Sistemi Çökmüş Durumda

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimliği sisteminin çökmüş olduğunu vurgulayarak, önlenebilir hastalıkların artış gösterdiğini ve sağlıkta başarısızlıkların yaşandığını açıkladı. İlgezdi, kronik hastalıkların yayılması karşısında halkın çaresiz bırakıldığını belirtti.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "İktidar yıllardır sağlıkta başarı hikayesi anlatıyor bizlere ama gerçek şu: Önlenebilir hastalıklar ilerliyor, yurttaşlarımız çaresiz bırakılıyor. Birinci basamak sağlık sistemi alarm veriyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, kronik hastalıkların yayıldığını belirterek, aile hekimliği sisteminin çöktüğünü öne sürdü. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde kronik hastalıklar sessiz bir salgın gibi yayılırken; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları milyonların hayatını karartıyor. Bu yükü taşıması gereken aile hekimliği sistemi ise çökmüş durumda. Aile hekimliklerinde günde onlarca hastayı görmek zorunda bırakılan hekimler, hastalarına yeterli zamanı ayıramıyorlar. Erken tanı konulamıyor, düzenli izlem yapılmıyor, tedaviler yarım kalıyor.

İktidar yıllardır sağlıkta başarı hikayesi anlatıyor bizlere ama gerçek şu: Önlenebilir hastalıklar ilerliyor, yurttaşlarımız çaresiz bırakılıyor. Birinci basamak sağlık sistemi alarm veriyor. İktidar halkın sağlığını kaderine terk edemez. Bir an önce bu korkunç tablonun önüne geçilmeli. Kronik hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi için aile hekimliği sistemi güçlendirilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmeli, bu düzen acilen düzeltilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
