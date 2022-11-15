CHP'li ilçe başkanı adayı dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıktı

İstanbul'da, piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski CHP Eyüpsultan ilçe başkanı adayı Saim Diken'in dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Saim Diken, müştekiler Galip Meydanoğlu ve Penbe Hokka ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen müşteki Penbe Hokka, bankacı olduğunu söyleyen sanığın çalıştırmak için kendisinden yüklü miktarda para aldığını belirterek, 3 ay sonra dolandırıcı olduğunu öğrendiği sanığa verdiği 467 bin lirayı geri alamadığını kaydetti.

Müşteki Galip Meydanoğlu ise Saim Diken'e 1 milyon 600 bin lira verdiğini, karşılığında 1 milyon 200 bin liralık senet aldığını ifade ederek, 1 yıl kar payını aldığını ancak sanığın ana parasını vermediğini anlattı.

Müştekiler, sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık Saim Diken de şikayetçilerin kendi istekleriyle paraları verdiğini belirterek, bunların büyük kısmını geri ödediğini, Penbe Hokka'nın 420 bin liralık miktarını ödeyemediğini söyledi.

Müştekilerin hemşehrisi olduğunu dile getiren Diken, "Müştekiler bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum. Bankada efektif ve altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım, Müştekiler de benim banka çalışanı olduğumu biliyordu. Ben kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum. Müştekiler bunu duymuşlar, kendileri gelerek paralarını verdiler, 'Bizim de paramızı çalıştır.' dediler. Ben kendilerinden para istemedim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığını ve müştekilerden para aldığını dikkate alarak, dosyanın görevsizlik kararıyla üst derece mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanık ise kamu görevlisi olmadığını, özel bankada çalıştığını dile getirdi.

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyanın İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin suç duyurusunda bulunmaları ve sanığın piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddiaları üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.

İddianamede, 4 kişi müşteki, 4 kişi ise mağdur olarak yer alırken, sanık Diken'in, mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra paralarını iade etmeyerek haksız menfaat elde ettiği ifade ediliyor.

Eski CHP Eyüpsultan ilçe başkanı adayı olan Diken'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.???????