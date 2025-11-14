CHP'li Hasan Öztürkmen: Erdoğan İktidarı, Suç Endeksinde Türkiye'yi Dünyada İlk 10'a Soktu

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 2025 Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda Türkiye 193 ülke arasında 10. sırada yer almasına tepki gösterdi. Öztürkmen, "İşte Tayyip Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin geldiği durum. 'Türkiye Yüzyılı' derken suç ve suçluların yüzyılı olduk. 'Dünya Lideri' Erdoğan, suç endeksinde Türkiye'yi dünyada ilk 10'a, Avrupa'da birinci sıraya getirmiş durumda" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'nin 2025 Küresel Organize Suç Endeksi Raporu'nda 193 ülke arasında 10. sırada yer almasını eleştirdi. Rapora göre Türkiye, organize suç endeksinde Avrupa'da birinci, Asya'da üçüncü sırada yer alıyor. Dünyada ise Kolombiya, Meksika ve Nijerya gibi ülkelerin ardından Türkiye, 10. sırada. Öztürkmen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cenevre merkezli araştırmada, Türkiye için yargı ile yürütme arasındaki anlaşmazlığın kurumsal mücadeleyi zayıflattığı vurgulanıyor. Suç aktörlerinin siyasi ilişkiler ile dokunulmazlık zırhı kazandıklarına ve Türkiye'nin suç örgütleri için hem 'geçiş' hem de 'hedef ülke' haline geldiğine dikkat çekiliyor. Raporda Türkiye'deki suç ağlarının siyasal ve ekonomik güç odaklarının çevresinde kümelendiği, buna karşın devletin yürüttüğü yoğun mücadelenin 'suçu kontrol altına almakta yetersiz kaldığı' tespiti yapılıyor. Yargı ile yürütme arasındaki çekişmenin, kurumsal suçla mücadele kapasitesini zayıflattığı da belirtiliyor.

Raporda yüksek enflasyon, döviz krizleri ve işsizlik suç ekonomilerini büyüten başlıca nedenler olarak gösteriliyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının yanı sıra eğlence sektörü, özel güvenlik şirketleri üzerinden suç işlendiği, terör örgütleriyle işbirliği yapılarak gelir elde edildiği; ayrıca vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesi gibi suçların öne çıktığı belirtiliyor. Suç aktörlerinin siyasi bağlantılar sayesinde dokunulmazlık zırhı kazandığı ifade edilirken cezasızlık kültürünün hesap verilebilirliği zayıflattığı kaydediliyor.

Raporda, Türkiye'de insan ticareti ve göçmen kaçakçılığının yaygın biçimde devam ettiği ve ülkenin hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke haline geldiği belirtiliyor. Yabancı uyruklu vatandaşların ve çocukların ağırlıklı olarak zorla çalıştırma, cinsel istismar ve erken evlilik mağduru olduğu ileri sürülürken; sahte evlilikler, organ ticareti ve ev içi kölelik vakalarının da sürdüğü ifade ediliyor. Rapora göre göçmen kaçakçılığı ise artık yalnızca transit değil, Türkiye kaynaklı bir faaliyete dönüştü. Türk vatandaşlarının da yasa dışı yollardan AB'ye geçmeye çalıştığı kaydedildi. Sınır bölgelerinde şiddet, fahiş ücretler ve zorla uyuşturucu taşıma gibi ihlallerin sürdüğü belirtildi.

İşte Tayyip Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin geldiği durum. 'Türkiye Yüzyılı' derken suç ve suçluların yüzyılı olduk. 'Dünya Lideri' Erdoğan, suç endeksinde Türkiye'yi dünyada ilk 10'a, Avrupa'da birinci sıraya getirmiş durumda."