CHP'li Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Yaşamını Yitirdi
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CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi Raife Okay, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay'ın annesi Raife Okay, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
23'ncü Dönem CHP Ankara milletvekili ve Grup Başkanvekili olan, bugün ise Parti Meclisi üyeliği yapan Hakkı Süha Okay'ın annesi Raife Okay hayatını kaybetti. 14. Dönem CHP Konya Milletvekili Orhan Okay'ın eşi olan Raife Okay'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: ANKA / Güncel