CHP'li Gürer: Tarımda İcra Sorunları ve Borçlu Üreticiler

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait açık yığın sahasında depolanan ve bir şahsa ait bin 323 ton buğdaya haciz geldiğini belirterek, "Üretici borçlu, sanayici borçlu, ürün icralık. Çiftçi refahını yaratmadan tarımı geliştirmek olası değildir. Traktör, arazi, hayvan derken buğday ürününe dahi icra gelmesi, iktidarın tarıma verdiği zararların bir uzantısıdır" ifadelerini kaydetti.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçinin ve sanayicinin borçlarını ödeyemediğini ve buğdayın icralık hale geldiğini söyledi. Gürer, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TMO'nun 2023'teki yüksek alım rakamlarının depolama sorunlarına yol açtığını belirtti.

"Üretici borçlu, sanayici borçlu, ürün icralık"

2006 yılında çok sayıda TMO depolarının satıldığını ve TMO buğday alımını sınırlı tuttuğu için kamuoyuna yansımadığını ifade eden Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında TMO son yılların en yüksek alımını yaptı. 12,5 milyon ton alım, 2024 yılında 3,5 milyon ton, 2025 yılında 2,5 milyon ton alım öngörüldü. 2023 yılında alınan ürün depolamada sorun oluşturdu. TMO, depoları yetersiz kalınca tarla kiralayıp açığa buğday stokladı. Bu arada şahıslara da bu konuda kiralama olanağı sağladığı icra olayı ile ortaya çıktı. TMO bu stoklama sürecinde çalınma ve ürün bozulmaları iddialarıyla da kamuoyuna yansıdı. İcralık olan şahsa ait açık alan depoda buğdayda ortaya çıkabilmesi olası kayıpları TMO da icraya yazdığı yazı ile gözler önüne serdi. Bu yazışmalarda buğdayın icralık olduğu ortaya çıktı."

TMO'nun Ağrı Şube Müdürlüğü'ne ait sahada naylon üzerine serilip üzeri toprakla örtülerek depolanan kişiye ait buğdayın, icra işlemleri nedeniyle stok buğdayın acilen satışa çıkarılması talebinin durumu ortaya çıkardığını belirten Gürer, "Ortaya çıkan belgelerde, icralık olan şahsa ait TMO'nun açık alan depolamada ürün kira bedelini almadan vermeyeceği ve maliyetlerinin aylık 310 bin TL olduğu, ürün satılacaksa nakliye ve tahliye için 250 bin TL daha gerektiği, bu tutar ödenmeden satış yapılamayacağı icraya bildirildi. Ürünü naylona döküp üzerini toprakla kapatmakla küflenme, aflatoksin, nem ve bozulma riski var. Ürünün firesi artma riski var. Farklı zararlılar için de açık alanda stoklanan ürün hedef oluyor. TMO modern siloları yetersiz. Kamucu bir anlayışla ürünler en az zarar ve fire oluşacak biçimde modern yöntemlerle korunmalıdır" kaydetti.

Gürer, "Üretici borçlu, sanayici borçlu, ürün icralık. Bu çağda hala toprağa gömerek ürün stoklamaya çalışıyoruz. Ürünü de zararlılardan koruyamıyor ve kısmen de çürütüyoruz. Ne çiftçi korunuyor ne ürün. Çiftçi refahını yaratmadan tarımı geliştirmek olası değildir. Traktör, arazi, hayvan derken buğday ürününe dahi icra gelmesi, iktidarın tarıma verdiği zararların bir uzantısıdır" ifadelerine yer verdi.