CHP'li Gürer: Şeker Pancarı Üreticileri Zorda

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Şekeri üreten kazanırken şeker pancarı üreten kaybediyor. 1980'lere göre şeker pancarı çiftçi sayısı nerede ise 10 kat azaldı. Üretimde de sorun var. Bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azalma ile 21 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Ülkemiz şekerde kendi kendine yeterken bu gidişle şekerde de ithalatçı olacağız. Bu fiyat gözden geçirilmelidir. Tüm ürünlerde çiftçi ürettiği ürün alım fiyatı düşük tutuluyor ama market rafında mamül ürün fiyatları katlıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı tarlalarında üreticilerle biraraya geldi. Gürer, yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şeker pancarı stratejik bir ürün. Geçen yıla göre verilen yüzde 26 artış çiftçi beklentisi karşılamadı. Çiftçiler konuştuğumuzda en az 3 bin 500 TL beklenti vardı. Ton fiyatının 4 bin TL'den az olmaması gerektiğini söyleyen çiftçiler de oldu. Ton fiyatı 2 bin 860 TL olarak açıklandı. Kota primi 2 bin 975 TL ile bir yıllık tarım üretici endeksinin dahi altında bir artış oldu. Şeker pancarından melas, alkol, küspe elde şeker elde edilir. Farklı alanlarda kullanılır.

"Şekerpancarı çiftçisi sayımız her yıl azalıyor"

Şeker pancarı esnafın, çiftçinin, işçinin, farklı kesimlerin de gelir sağladığı bir alan. Çiftçiden bu ürünü alan fabrikalar kar ediyor. Özelleşen şeker fabrikaları ile şeker fiyatı katlandı. Şekeri üreten kazanırken şekerpancarı üreten kaybediyor. 1980'lere göre şeker pancarı çiftçi sayısı nerede ise 10 kat azaldı. Üretimde de sorun var. Bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azalma ile 21 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Bazı bölgelerde kuraklık etkisi hasat sonu ortaya çıkacak. Sözleşmeli üretim yapılan şeker pancarı sürdürülebilirliği için verilen alım fiyatı hüsran yarattı. Şekerpancarı eken çiftçi sayımız her yıl azalıyor. Rekolte düşüyor. Ülkemiz şekerde kendi kendine yeterken bu gidişle şekerde de ithalatçı olacağız. Bu fiyat gözden geçirilmelidir. Tüm ürünlerde çiftçi ürettiği ürün alım fiyatı düşük tutuluyor ama market rafında mamül ürün fiyatları katlıyor."

"Ne yazık ki açıklanan rakam, üreticinin emeğini, alın terini ve maliyetini karşılamaktan uzak kalmıştır"

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlenmesini eleştiren Gürer açıklamasını söyle tamamladı:

"Bakanlığa yaptığımız çağrının ardından şekerpancarı alım fiyatı açıklandı. Ancak açıklanan fiyat, çiftçimizin beklentisinin çok altında kaldı. Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde, çiftçiyi ayakta tutacak ve üretimi sürdürülebilir kılacak bir fiyat belirlenmesi gerekiyordu. Ne yazık ki açıklanan rakam, üreticinin emeğini, alın terini ve maliyetini karşılamaktan uzak kalmıştır."