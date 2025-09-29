CHP'li Gürer: Şeker Pancarı Alım Fiyatları Açıklansın

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Üyesi Ömer Fethi Gürer, "20 Eylül itibariyle ülke genelinde şeker fabrikaları alım kampanyasına başladı. Ancak ortada fiyat yok. Tarım ve Orman Bakanlığı alım fiyatlarını Türkşeker üzerinden şu ana kadar açıklamadı. Çiftçilerle konuştuğumuz zaman 'Girdi maliyetleri çok arttı' diyorlar. Girdi maliyeti artı makul karla fiyat belirlensin istiyorlar" dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada, şeker pancarının sözleşmeli tarım kapsamında alım garantisi bulunan bir ürün olduğunu anımsattı.

Devletin geçmişte pancarı aldığını, stokladığını ve çiftçiyi mağdur etmediğini ifade eden Gürer, "Özelleşen fabrikalar şu an 'Ben ne zaman istersem o zaman ürün getir' diyor. Böylece de mağduriyet artıyor. Çiftçi o anlamda mağdur oluyor. Yapılması gereken, çiftçiye bu bağlamda alım fiyatını açıklayıp o konuda gerekli fiyatı oluşturup desteği vermek" diye konuştu.

"Şeker pancarı stratejik üründür"

Şeker pancarının sadece şeker değil, farklı yan ürünleriyle de ekonomiye katkı sağladığını belirten Gürer, bu yönüyle ürünün stratejik önemine dikkati çekti.

Gürer, "Şeker pancarından melas elde edilir, küspe elde edilir, şeker elde edilir, farklı alanlarda kullanılır. Şeker pancarı esnafın, çiftçinin, işçinin, farklı kesimlerin de gelir sağladığı bir alan. Onun için bu stratejik ürünün alım fiyatı bir an önce açıklanıp çiftçilerin bu anlamdaki mağduriyeti sonlandırılsın. Ödemeleri ürünü teslim edildiği zaman yapılsın" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi borcunu ödeyemiyor"

Şeker pancarı üreticilerinin çoğunun borç yükü altında olduğunu vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"Çoğu şeker pancarı üreticisi parasını alıyor, bankaya koşuyor. Çünkü kredi borcu var. Ama şu anda pancarı fabrikaya veriyor, fiyat yok. Bakanlığa çağrıda bulunuyoruz: Bir an önce şeker pancarının fiyatını açıklayın. Alım fiyatını belirleyin. Özelleşen fabrikaların yaptığı uygulamalarla şeker pancarı üreticileri sıkıntı içindeler. Bunlarla ilgili de çiftçiyi destekleyecek, yanında duracak politikalar geliştirin.

TÜİK tarafından mayıs ayında üretim tahmini şeker pancarında bir yıl öncesine göre üretim düşüşü öngörüldü. Bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azalma ile 21 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Bazı bölgelerde kuraklık etkisi hasat sonu ortaya çıkacak. Sözleşmeli üretim yapılan şeker pancarı sürdürülebilirliği için verilecek alım fiyatı önemli bir eşik olacak."