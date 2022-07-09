CHP'li Gürer'e Konuşan Besici: Damızlığımızı Yok Pahasına Satıyoruz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de kurban pazarında besicilerle konuştu. Gürer'e konuşan bir besici, "Yemin çuvalı şu an 380 lira, saman 2,5 lira. Hayvancılık kurtarmıyor. Şu anda biz bırakacağız. Bayramda umduğumuzu da bulamadık. İnsanlar satmak zorunda olduğu için, ödemeleri olduğu için satıyorlar. Damızlığımızı satıyoruz. Yok pahasına satıyoruz. Biz bu hayvanları şu an 2 bin 400'e kadar veriyoruz" dedi. Gürer ise, "Bugün bayram. Bayramda dahi hayvancılık yapanların yüzü gülmüyor" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan ile kurban pazarını gezdi. Gürer'e konuşan besiciler özetle şunları söyledi:

"Yemin çuvalı şu an 380 milyon (380 lira), saman 2 buçuk milyar (2 bin 500 lira). Hayvancıyı kurtarmıyor artık. Biz bırakacağız. Umduğumuzu da bulamadık. İnsanlar mecbur satmak zorunda olduğu için, ödemeleri olduğu için satıyorlar. Damızlığımızı satıyoruz. Yok pahasına satıyoruz. Biz bırakacağız. Biz bu hayvanları şu an 2 bin 400'e (2 bin 400 liraya) kadar veriyoruz. Damızlık hayvanı bir de."

"400 liraya yem alıyoruz, 10 yıldır bin liraya 2 bin liraya kurban kesiyoruz. Şu anda hayvancılık sıfır, sıfır. Bitti, bitti. Biz bittik yani."

"İNSANLAR 4,5-5 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR, KURBAN KESEYİM DESE BİR SENE KENDİNE GELEMEZ"

"(Bağış yoluyla kesilen kurbanlar için) Bin 600 liraya kesinlikle kurban olacak hayvan yoktur. (Diyanet) Toptan da alsa bin 600 liraya hayvan alamaz. Kurban olacak hayvan alamazsın. Bizim bunu alım satımcısıyız. Kesimi 90 lira. Bin 600 liralık hayvanı 90 liraya keseceğin zaman 13-14 kilo gelmesi lazım. Aldığı 4 bin lira maaş. Biz bunu yetiştiririz. Biz şu hayvanı bin 600 liraya satın aldık. 2 torba yem yedi, 2 bin 400 lira. Yoncanın kilosu 3 bin lira. Yoncayla beraber bu hayvanın fiyatı 2 bin 800'ün üstünde. Bu hayvan 4 bin liraya kendini buluyor. Adamın zaten aldığı 4,5-5 bin lira maaş, bu adam kurban keseyim dese, bir sene kendine gelemez."

"DÜN 33 HAYVAN GETİRDİK, BUGÜN 3 TANE SATABİLDİK"

"Dün 33 tane hayvan getirdik, bugün 3 tane satabildik. Dün siftahımız olmadı. 30 tane hayvanımız duruyor. Benim giderim yüzde 200 arttı. Geçen sene mazotu 5 bin 100 liraya alıyordum. 3 ton mazot aldım, 15 bin 300 lira ödedim. Bu sene 3 ton mazot aldım 75 bin lira ödedim. Geçen sene biz burayı 400 liraya kiraladık. Bu sene 750 liraya kiraladık. Koyunun fiyatına 2,5-3 bin lira diyoruz, bakan yok. Bu sene kış şartlarında saman bulamadık, yem bulamadık. 3 bin 200 liraya yonca alıyorum. Geçen sene bu yoncayı bin 200 liraya aldım. Üreticinin elinden pancarın hammaddesini 4 kuruşa aldılar, biz de posasını bin 200 liraya alamadık. Benim hayvanlarım iki senedir küspe yiyemiyor. Ben hayvancılığı bırakacağım.

Senede bir kere kurban geliyor ama vatandaşın canı çıkıyor, alamıyor. Arkadaşım emekli, 4 bin 250 lira brüt maaş alıyor. Benim 3 bin liralık kuzuyu nasıl alsın?"

"BİR YILLIK ÇOBAN GİDERİ 100 BİN LİRA"

"Kısa ve öz söyleyeyim. Bizim 250 koyunumuz var. 6 aylığına 50 bin liraya çoban tutuyoruz. 50 bin liraya kışın da çoban tutacağım, 100 bin lira. Yeme-içme yok daha. Kuzu bakıcısı var, yaylaya her gün gidip geliyorum, mazot 25 bin lira. Kuzu bakıcısına aylık 3 bin lira para vereceğim, en az dört ay tutar. Yemi bırak, saman parasını ödeyemezsin. 150 kuzu alırsın 250 koyundan. 50 tanesini damızlığa katarsın, geriye kalır 200 milyon."

GÜRER: VATANDAŞ ETE ERİŞEMİYOR

Gürer ise şunları söyledi:

"Vatandaşın geliri daraldığı için alım yapamıyor. Besici, hayvancılık yapanlar da bir yıl boyunca hayvanlarına harcadıkları gideri karşılayacak bir fiyatta satamıyor. Onlar da mağdur. Görüldüğü gibi besicimizin mağduriyeti var. Ama vatandaş da geliri daraldığı için kurban alamaz durumda. Bir yanda et fiyatları artıyor markette. Ama onun besiciye bir faydası yok. Aracılar kazanıyor, vatandaş ete erişemiyor.

"ARTIK HAYVANCILIK YAPAMAZ NOKTAYA GELDİK, ÇOĞU BIRAKACAĞINI BELİRTİYOR"

Genelde hayvancılık yapanların hemen hemen hepsi küçükbaşta da büyükbaşta da aynı sorundan bahsediyor. Yem fiyatları ve diğer giderler nedeniyle artık hayvancılık yapamaz noktaya geldik. Çoğu da bırakacağını belirtiyor. Bugün bayram. Bayramda dahi hayvancılık yapanların yüzü gülmüyor."

ANKA / Güncel