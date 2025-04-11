CHP'li Gürer'den Sigortalıların Haklarını Koruma Teklifi

(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi gibi olağanüstü durumlarda işverenlerin ekonomik zorluklar nedeniyle sigorta primlerini ödeyememesi sonucu sigortalıların sosyal güvenlik haklarının riske girmemesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, bu teklifin sigortalıların gelecekteki haklarının güvence altına alınmasını amaçladığını belirtti ve sosyal devlet ilkesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde, özellikle kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sosyal sigorta primlerinin ödenememesi, bu kişilerin emeklilik süreçlerinde eksik prim günü nedeniyle mağduriyet yaşamalarına yol açtığını belirten Gürer, bu durumu sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum olarak nitelendirdi. Gürer, sigortalıların geleceğini güvence altına alacak bir düzenlemenin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun, işsizlik riskine karşı oluşturulmuş bir yapı olduğunu hatırlatan Gürer, pandemi gibi olağanüstü durumlarda bu fonun, sigortalıların primlerinin ödenmesi için bir kaynak olarak kullanılmasının adil bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

Teklifinin, işverenlerin sigorta primlerini ödeyememesi durumunda, sigortalıların mağduriyetlerini gidermeyi amaçladığını belirten Gürer, böylece sigortalıların sosyal güvenlik haklarının korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Gürer, Anayasa'nın 60. maddesine atıfta bulunarak, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devletin bu hakkı sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Bu doğrultuda, devletin, sosyal güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almasının anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Gürer, pandemi döneminde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini, işsizlik fonları ve sosyal sigorta primlerinin ödenmesi için çeşitli önlemlerin alındığını vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, sunduğu teklifin amacının, pandemi gibi olağanüstü durumlarda sigortalıların sosyal sigorta primlerinin ödenmemesi sonucu uzun vadeli emeklilik ve diğer sosyal güvenlik haklarında oluşabilecek kesintileri engellemek olduğunu belirtti.

Teklif, sigortalıların hak kaybına uğramalarının önüne geçmeyi ve böylece Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.