CHP'li Gürer: Çırak ve Stajyerler İşçi Gibi Çalıştırılıyor

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bugün iş yerlerinde çırak ve stajyer; işçi gibi çalıştırılıyor ve TÜİK verilerine göre bunlar genç işçi sayılarak rakamlarda yer buluyor. Yaklaşık bir milyon kişiyi TÜİK işçi sayıyor ama bakanlık bunları öğrenci sayıp emekliye esas, yaşlılık sigortası kapsamını almıyor. Geriye dönük tüm çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlatılması sağlanmalı" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iş yerlerinde çalışan çırak ve syajyerlerin çalışma sürelerinin emekliliğe dahil edilmemesine tepki gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili soru önergesine yanıt verdiğini belirten Gürer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde çırak ve stajyer olarak iş yerlerinde çalışmaya başlayanlara kaza sigortası yapılıyor. On sekiz yaşına kadar emekliliğe esas yaşlılık sigortasından bu gençlerimiz yararlandırılmıyor. Bu nedenle mağduriyet yaşıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'a. Bu konuda bir soru önergesi verdim:

Ülkemizde halen staj yapan öğrenci sayısı kaçtır? Çırak olan sayısı kaçtır? Ülkemizde son 20 yıldır staj ve çırak olarak çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödememiş çırak ve stajyer sayısı kaçtır? Çırak ve staj öğrencileri için işe başladıkları günden itibaren malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin başlatılması ve geriye dönük prim ödeyerek bu süreçlerin emekliye sayılmasını yönelik bir çalışma var mıdır?

Sayın Bakan verdiği yanıtla sorularımızı yanıtlamak yerine mevzuatı anlattı, '3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı primi alınmaktadır. Emeklilik şartlarının belirlenmesine esas olan sigortalılık süresinin başlangıcında, sigortalı adına ilk defa emekliliğe esas olan (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) priminin ödendiği tarih esas alınmaktadır' ifadelerini kullandı.

"İş yerlerinde çırak ve stajyer; işçi gibi çalıştırılıyor"

Yani 18 yaşından önce çırak ve stajyer olarak çalışanlarla ilgili bir düzenlemeye gidilmesi yönünde yine bir umut vermedi. Oysa bugün iş yerlerinde çırak ve stajyer; işçi gibi çalıştırılıyor ve TÜİK verilerine göre bunlar genç işçi sayılarak rakamlarda yer buluyor. Yaklaşık bir milyon kişiyi TÜİK işçi sayıyor ama bakanlık bunları öğrenci sayıp emekliye esas, yaşlılık sigortası kapsamını almıyor. Geriye dönük tüm çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlatılması sağlanmalı. Geriye doğru prim ödemeleri gerçekleştirilmeli ve bunların yaklaşık 3 ile 4 yıl arasındaki hak kayıpları ortadan kaldırılmalıdır. Çırak ve stajyerlerin mağduriyeti bitmesi şarttır. Bu konunun takipçisiyiz. Daha önce meclise kanun teklifi vermiştik. Yeni yasama döneminde de staj ve çırak olarak işe başlayanların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemiz devam edecek."