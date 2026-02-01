Gökhan Günaydın: "'Nereye Kadar Uzanacaksa Oraya Kadar Gidilmelidir' Sözü, Epstein'in Türkiye Bağlantıları İçin Söylenmeyecekse Nerede Söylenecektir?"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerine ilişkin "Biliniyor ki bu iğrençliğe katılanların arasında Türkiye'de saygın geçinen siyasetçiler, işadamları, bürokratlar var. Derhal bir soruşturma başlatıp belgelerde kapsamlı bir bilirkişi incelemesi yaptırmak, ülkeyi ilgilendirenleri ayıklamak, ilişkili belgeleri ABD Başsavcılığı'ndan istemek, gözaltı ve sorgu işlemlerini başlatmak için ne bekleniyor? 'Nereye kadar uzanacaksa oraya kadar gidilmelidir' sözü, Epstein'in Türkiye bağlantıları için söylenmeyecekse nerede söylenecektir?" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölen Jeffrey Epstein'a ilişkin 3 milyon sayfalık belgeyi kamuoyuyla paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Günaydın, şunları kaydetti:

"ABD Adalet Bakanlığı'nın dün yayımladığı Epstein belgeleri 2 bin video, 180 bin görsel dahil 3,5 milyon bilgi, belge ve yazışmayı kapsıyor. ABD Başsavcı Yardımcısı, bu iğrençlik külliyatından ölüm, fiziksel istismar, yaralanma görüntülerinin çıkarıldığını ifade ediyor. Yani aslında 'turpun büyüğü heybede.' Biliniyor ki istismar edilenler arasında bizim çocuklarımız da var. Biliniyor ki bu iğrençliğe katılanların arasında Türkiye'de saygın geçinen siyasetçiler, işadamları, bürokratlar var. İstismar ilişkilerinden elde edilen 'network' siyasete, finans dünyasına, uluslararası ilişkilere etki etmiş durumda.

Benim kısıtlı zaman diliminde yaptığım belge incelemelerinde gördüklerimi, memleketin savcıları görmüyor mu? Derhal bir soruşturma başlatıp belgelerde kapsamlı bir bilirkişi incelemesi yaptırmak, ülkeyi ilgilendirenleri ayıklamak, ilişkili belgeleri ABD Başsavcılığı'ndan istemek, gözaltı ve sorgu işlemlerini başlatmak için ne bekleniyor? 'Nereye kadar uzanacaksa oraya kadar gidilmelidir' sözü, Epstein'in Türkiye bağlantıları için söylenmeyecekse nerede söylenecektir? Savcıların internet fenomeni dosyalarına ayırdıkları zamanın 'en azından bir kısmını' bu büyük pislik çukuruna ayırıp ayıramayacaklarını hep beraber göreceğiz. İğrençliğin, çocuk istismarının, istismardan uluslararası network üretmenin ne iktisadi ne siyasi dokunulmazlığı olmaz, olmamalıdır."