Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Günaydın: "10 Milyon Yurttaşımız 2027 Başına Kadar 28 Bin Liraya Mahkum Olacak"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açlık sınırı 30 bin TL. Bir yıl boyunca 22 bin TL'ye talim eden 10 milyon yurttaşımız 2027 başına kadar 28 bin TL'ye mahkum olacaklar. Doğru ölçülen enflasyonla uyumlu biçimde yükseltilen, küçük işveren yükünü Hazine'nin karşılayacağı insan onuruna uygun asgari ücret mümkündür" ifadesini kullandı.