CHP'li Gülcan Kış'tan Kadın Cinayetleri ve Bireysel Silahlanma Üzerine TBMM'ye Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve bireysel silahlanma konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kış, Bakan Yerlikaya'ya; "Kadına yönelik şiddeti besleyen unsurlardan biri de bireysel silahlanmadır. Bakanlık, bireysel silahlanmayı kontrol altına almak ve denetimlerini sıkılaştırmak için ne yapmayı planlıyor" diye sordu.

CHP'li Kış, kadın cinayetlerini ve bireysel silahlanmayı Meclis gündemine taşıdı. Kış, Bakan Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gülcan Kış, özellikle son yıllarda kadın cinayetlerindeki artışın toplumda büyük bir endişe yarattığını ve bu sorunun köklü bir çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Kış, "Bir kadının daha yaşamdan koparılmasına sessiz kalamayız. 2024 yılına kadar işlenen kadın cinayetlerinin sayısına dair açık ve net bir bilgiye ihtiyacımız var. Bu kadınlardan kaçının uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürüldüğünü bilmek ve bu kararların ne kadar etkin olduğunu sorgulamak zorundayız" dedi.

"Bireysel silahlanma tehdidi büyüyor"

Kış, bireysel silahlanmanın kadın cinayetlerinde önemli bir faktör olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'na bu konuda acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Kış, "Kadına yönelik şiddeti besleyen unsurlardan biri de bireysel silahlanmadır. Ne yazık ki ruhsatsız silahların yaygınlaşması cinayetlerin önünü açmaktadır. Bakanlık, bireysel silahlanmayı kontrol altına almak ve denetimlerini sıkılaştırmak için ne yapmayı planlıyor? Ruhsatsız silah kullanımını nasıl engelleyecekler" diye sordu.

Önergesinde uzaklaştırma kararlarının ne kadar etkili olduğunu da sorgulayan Kış, birçok kadının uzaklaştırma kararı almasına rağmen şiddet görmekten ya da cinayete kurban gitmekten kurtulamadığını hatırlattı ve "Uzaklaştırma kararı alınmış kadınların güvende olması için hangi tedbirler uygulanıyor? Bu kararların etkili uygulanması için ek önlemler alınacak mı" diye sordu.

"Kadınların yaşam hakkını koruyun"

Kış, İçişleri Bakanlığı'nın kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti önlemek için yürüttüğü kampanyalar ve farkındalık projelerini de gündeme taşıdı. Bakanlık tarafından şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık ve eğitim kampanyalarının sonuçlarına dair bilgi talep eden Kış, "Kadın cinayetlerini önlemenin yolu sadece yasal düzenlemelerden geçmez, aynı zamanda zihniyet değişimine de ihtiyaç vardır. Eğitim programları ve toplumsal farkındalık kampanyaları bu mücadelenin önemli bir parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kış, kadınların yaşam hakkının devletin koruması altında olduğunu hatırlatarak, hükümete, Kadınların yaşam hakkını korumak devletin asli görevidir. 2024 yılında kaç kadın cinayete kurban gittiğini öğrenmek ve bunun nedenlerini derinlemesine analiz etmek zorundayız. Devlet tüm gücüyle kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önlemek için harekete geçmelidir" çağrıda bulundu.

Gülcan Kış, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde işlenen kadın cinayetlerinin sayısı kaçtır? Cinayetlerin illere göre dağılımı nedir?

Kadın cinayetlerine kurban giden kadınlardan kaçı daha önce uzaklaştırma kararı almıştı? Uzaklaştırma kararı almış olmasına rağmen öldürülen kadınların sayısı nedir?

Bakanlığınız, uzaklaştırma kararlarının etkin uygulanması ve bu kararların ihlal edilmesinin önlenmesi için ne gibi ek tedbirler almayı planlamaktadır? Uzaklaştırma kararı almış kadınların güvenliğinin sağlanması adına herhangi bir özel uygulama düşünülmekte midir?

Bireysel silahlanmanın önlenmesi ve denetlenmesi konusunda hangi adımları atmayı düşünüyorsunuz? Ruhsatsız silah kullanımına yönelik denetimler ve cezai yaptırımların artırılması adına bir çalışma yürütülmekte midir?

Kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen toplumsal farkındalık ve eğitim kampanyaları nelerdir? Bu kampanyaların kapsamı, ulaşılan kişi sayısı ve sonuçlarına dair veriler mevcut mudur?

Şiddete maruz kalan kadınların sığınma evlerine ulaşımı ve bu evlerin güvenliği ile ilgili mevcut durumda yeterli tedbirler alınmış mıdır? Türkiye genelinde kadın sığınma evlerinin kapasitesi nedir ve bu kapasitenin yeterliliği ile ilgili bir değerlendirme yapılmış mıdır?

2024 yılında kadın cinayetlerinin ve şiddet olaylarının azaltılmasına yönelik planlanan başka hukuki düzenlemeler veya politikalar var mıdır? Bu düzenlemelerden herhangi biri, şiddeti önleyici olarak bireysel silahlanmayı doğrudan kısıtlayacak önlemleri içeriyor mu?"