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CHP'li Gülcan Kış: Okullardaki Temizlik Sorunu Çocukları Tehdit Ediyor

CHP'li Gülcan Kış: Okullardaki Temizlik Sorunu Çocukları Tehdit Ediyor
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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle hijyen sorunlarının arttığını ve bunun çocukların eğitimini tehlikeye attığını belirtti. İktidarın uyguladığı İşgücü Uyum Programı'nın okullarda temizlik görevlerinin yeterince sağlanamamasına yol açtığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda yaşanan temizlik sorununa ilişkin, "İktidarın 'tasarruf tedbirleri' adı altında devreye soktuğu İşgücü Uyum Programı, okullarda temizlik görevlilerinin haftada yalnızca 3 gün çalışmasını öngörüyor. Kalan 2 gün ise temizlik işlerinin velilerin sırtına yüklenmesi, eğitim sisteminde büyük bir hijyen sorununa neden olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Gülcan Kış, okulların temizliği gibi temel bir ihtiyacın bile karşılanamaz hale gelmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Okulların hijyenik ve güvenli bir ortam sunması, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak, İşgücü Uyum Programıyla görevlendirilen temizlik personelleri haftada sadece 3 gün çalışacak. Bu, 2 gün boyunca tuvaletlerin, sınıfların, koridorların temizlenmemesi anlamına geliyor. Hijyenin sağlanamadığı bir okulda eğitim güvenli olamaz" dedi.

Toplum Yararına Program ile okullarda sağlanan temizlik personeli ihtiyacının siyasi rant uğruna işlevsiz hale getirildiğini dile getiren Gülcan Kış, İşgücü Uyum Programının da bu hatayı tekrarladığını ifade etti. Kış, şöyle devam etti:

"Toplum Yararına Program, yıllardır okulların temizlik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılıyordu. Ancak iktidarın ekonomik kriz bahanesiyle uyguladığı İşgücü Uyum Programı, okullarda ciddi bir hijyen krizine yol açacak. Bu programın amacı, okullarda hijyen sağlamaktan çok, istihdam yaratmak gibi görünüyor. Eğitimdeki bu plansızlık ve çözüm üretme eksikliği, her zaman olduğu gibi çocuklarımızı ve velileri mağdur etmeye devam edecek..

"MEB sorumluluğu üstlenmeli"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki hijyen krizini bir an önce çözmesi gerekiyor. Bu yılın ilk gününden itibaren yaşanacak temizlik sorununun sorumlusu MEB'dir. Temizlik görevlisi sayısının artırılması ve haftanın her günü okullarda çalışacak şekilde planlamalar yapılması şarttır. Çocuklarımızın sağlığı ve eğitim hakkı, siyasi hesaplara ve ekonomik kriz bahanelerine kurban edilemez. Bakanlık, bu konuda hızlıca adım atmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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