CHP'li Gülcan Kış: Ekonomik Çöküş Yaşıyoruz

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Hani nerede kaldı sizin sözde 'ekonomik istikrarınız'? Bir ülkede her gün yüzlerce yurttaş kepenk indiriyorsa, orada kriz değil, çöküş vardır! Küçük esnafı yok sayan bir ekonomi yönetiminin, ne üretimi kalkındırması ne de istihdam yaratması mümkündür" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak–Mayıs 2025 döneminde Türkiye genelinde tam 49 bin 97 esnafın kepenk kapattığını belirtti.

Kış, "Sadece ilk beş ayda her gün 325 esnaf iş yerini kapatıyor ama Saray'dan hala pembe tablolar çiziliyor. Hani nerede kaldı sizin sözde 'ekonomik istikrarınız'? Bir ülkede her gün yüzlerce yurttaş kepenk indiriyorsa, orada kriz değil, çöküş vardır! Küçük esnafı yok sayan bir ekonomi yönetiminin, ne üretimi kalkındırması ne de istihdam yaratması mümkündür. Bu rakam, Mersin'in sokaklarına yansıyan büyük bir ekonomik çöküşü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sessiz çığlığa kulak tıkanıyor"

Küçük işletmelerin birer birer kapandığı, dükkanların boş kaldığı, kepenklerin bir daha açılmamak üzere kapandığı bir şehirde yaşadıklarını ifade eden Kış, şunları kaydetti:

"Mersin üretir, çalışır, alın teri döker. Ama bu halk her geçen gün daha fazla yalnız bırakılıyor. Bu sessiz çığlığa kulak tıkanıyor. Bugün 412 milyar lirayı aşan batık krediler var. 4,5 milyonun üzerinde yeni icra dosyası açılmış durumda. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 72'ye ticari kredi faizi yüzde 65'e dayanmış. Bu mudur yönetmek? Halk krediye ulaşamıyor, borcunu ödeyemiyor, çocuğunun okul masrafını çıkaramıyor. Ama iktidar hala kendi yandaş düzenini ayakta tutma peşinde. Bu ülkenin emeğiyle geçinen insanlarını görmezden gelen hiçbir düzen ayakta kalamaz. Kepenk kapatan esnaf, borçla boğuşan yurttaş, evine ekmek götüremeyen milyonlar artık yeter diyor. Bu sesi duymamak, bu çığlığa sırt çevirmek ülkeye ihanettir."