CHP'li Gökçen ve Tutdere'nin Dinlediği Adıyamanlı Şoför: "Vicdan Olarak Rahatsız Oluyorum, Bu Partinin Kurucuları İçinde Varım. Bunun Günahına Niye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman'da dinlediği dolmuş şoförü Hasan Duranay; "Vicdan olarak rahatsız oluyorum kardeşim, bu partinin kurucuları içinde varım. Tayyip bey eskiden böyle değildi ki… Rahatsız oldum bıraktım. Ben bunun günahına niye ortak olayım. 70 yaşındayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim, bir avuç mazot olmuş 30 lira. Bir çiftçi bunu nasıl kullanacak?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Kolej Taşımacılık Kooperatifi'ni ziyaret etti. Dolmuş şoförü Hasan Duranay, şunları söyledi:

"70 yaşındayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim, bir avuç mazot olmuş 30 lira. Bir çiftçi bunu nasıl kullanacak. Vicdan olarak rahatsız oluyorum kardeşim bu partinin kurucuları içinde varım. Tayyip bey eskiden böyle değildi ki… Rahatsız oldum bıraktım. Ben bunun günahına niye ortak olayım? 70 yaşındayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim, bir avuç mazot olmuş 30 lira. Bir çiftçi bunu nasıl kullanacak? Herkes perişan. Bir ara öğrenci taşımacılığı daha önceki belediyelerde de sıkıntımız oldu. Hüsrev beye dedim ki; 'Üniversite gençleri var. Sen bunları bedavaya götürebilirsin belediye başkanısın, ben götüremem. 'Genel merkezin emri, üniversite gençliğinde bizim oylarımız yok, bunları ucuz taşıyalım ki bize oy versinler' dedi, Allah'tan kork başkan dedim. Sen Adıyaman'a kaç tane yurt yaptın. fakir fukara sokakta yatıyor. Sen kalkıp sırtımızdan mı oy kazanacaksın. Bunları defalarca söyle söyle dilimizde tüy kalmadı."

Adıyaman Kolej Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Kadir Ergün, "60 tane aracımız var, her bir araç 13 bin lira zarardayız. Mazot parasını çıkaramıyoruz, şoför parasını ödeyemiyoruz. Bırakamıyoruz da kimi evini, kimi arabasını satmış" dedi.

CHP'li Tutdere ise "Biz daha önce buraya geldiğimizde o zamanki halimiz bugünden iyiydi, bugün de yarından iyi galiba" dedi.

Ergün ise "Bir çift lastik 9 bin lira olmuş, 3 çift 27 bin lira. Sırf lastik parası.Yağı 2 ayda bir değiştiriyoruz bin 800 lira" diye konuştu.

ANKA / Güncel