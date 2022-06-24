CHP'li Gökçen: 'Lgbti Hakları İnsan Haklarıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Onur Haftası'na ilişkin, "Onur Yürüyüşü etkinliklerini tehdit edenlerin korunduğu, darpla ve tehditle karşı karşıya kaldığı bu nefret dolu siyasi tercihi kınıyorum. Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, aksine, yurttaşlarımızın taleplerine tüm siyasetçiler tarafından kulak verilmelidir. LGBTİ hakları insan haklarıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Onur Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen'in açıklaması şu şekilde:

"Dünyada ve Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına ve kamu hizmetine erişemeyen LGBTİ'ler, ülkemizde aynı zamanda gün geçtikçe artan fiziksel şiddet vakalarıyla da karşı karşıya. Türkiye'de iktidar, zaten ayrımcılığa uğramakta olan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ'lerin yanında olmak yerine bu nefret söylemlerine aktif bir şekilde katılıyor.

"LGBTİ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR"

Bütün yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkını, çalışma hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, protesto hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür. Buna karşılık sorunlarını ve taleplerini dile getirmek isteyen, eşitlik ve saygınlık mücadelesini, yani insan hakkını korumak isteyen LGBTİ'lerin Onur Yürüyüşü ve tüm etkinlikleri sistematik olarak yasaklanmaktadır. Onur Yürüyüşü etkinliklerini tehdit edenlerin korunduğu, hakkını kullananların gözaltıyla, darpla ve tehditle karşı karşıya kaldığı bu nefret dolu siyasi tercihi kınıyorum. Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, aksine, yurttaşlarımızın taleplerine -partisi ne olursa olsun- tüm siyasetçiler tarafından kulak verilmelidir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!"

ANKA / Güncel