CHP'li Gökan Zeybek'ten Su Krizine Dikkat Çekici Açıklamalar

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye'nin su sorununu 2025 yılından itibaren en önemli mesele olarak tanımladı ve suya erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Çevre çalıştayında suyun önemine vurgu yapan Zeybek, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "2025 yılından ileriye doğru baktığımız zaman su meselesi Türkiye'nin birinci meselesidir." dedi.

Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanlığı Doğa ve Çevre Komisyonu tarafından Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen çevre çalıştayındaki konuşmasında, parti olarak çevreyi yalnızca korunması gereken bir alan değil toplumsal adalet, sağlıklı yaşam, demokratik katılım ve yaşamsal zenginliklerden biri olarak gördüklerini söyledi.

TBMM'ye sunulan ve dün sabah komisyondan geçen enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine değinen Zeybek, bu teklifin Meclis'in gündemine gelmemesi gerektiğini anlattı.

Çalıştayda konuşacakları meselelerin başında suyun geldiğini ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Türkiye doğrudan su fakiri ülkedir. Trabzon, Rize ve Artvin'i çıkarsanız Türkiye'nin 78 ilinde su sıkıntısı vardır, kuraklık riski vardır. İnsanların, hayvanların, canlıların ve tarımın ihtiyacı olduğu suya erişimde her geçen yıl daha büyük sıkıntı yaşanmaktadır. İstanbul 16 milyon nüfusuyla yaklaşık 1,5 milyar metreküp içme suyuna ihtiyaç gösteriyor. Kullanma suyuyla Marmara, Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 35'ine sahip ancak yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından yüz 10'undan daha azına sahiptir. Türkiye'nin 104 milyar metreküp yıllık su rezervinin yoğun bulunduğu bölgelerde, ne tarım yapılabilmekte ne nüfus demografik olarak var olmaktadır. 2025 yılından ileriye doğru baktığımız zaman su meselesi Türkiye'nin birinci meselesidir."

Zeybek, "CHP olarak hitap ettiğimiz, desteğini aldığımız, oylarıyla bize destek veren toplum kesimlerinin çevre, doğa konularına, doğadaki yaşayan canlılar meselesine bakış açısı bizim yol göstericimizdir. CHP'nin, kendisiyle ortak hareket eden, yol gösterici olan STK'ların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin görüş ve düşüncelerinden bağımsız hareket etme şansı yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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