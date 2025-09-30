CHP'li Genç: YTB Kamu Kaynaklarını Şeffaf Dağıtmıyor

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay'ın 2024 yılı raporundaki bulgulara atıf yaparak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda kamu kaynaklarının şeffaflıktan uzak şekilde dağıtıldığını belirtti.

Genç, Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) ilişkin bulguları değerlendirdi. Genç, raporda ortaya konulan tespitlerin kamu kaynaklarının kullanımında ciddi boşluklara işaret ettiğini ifade etti.

Genç, raporda yer alan birinci bulguya göre, gönüllü öğrencilerin seçimi ve ödemeler konusunda hiçbir düzenleme bulunmadığını vurguladı. Sayıştay'ın, "gönüllü öğrencilerin nasıl tayin edileceği, faaliyetlerin kapsamı ve süresi ile yapılacak ödemelerin hangi kriterlere göre tespit edileceği hususlarını ayrıntılı şekilde düzenleyecek usul ve esasların ivedilikle yürürlüğe konulması gerektiğini" belirttiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Raporda açıkça yazıyor; gönüllü öğrencilere ödenecek bursların kimlere, hangi koşullarda verileceği belli değil. Ne duyuru var ne başvuru süreci ne de ölçülebilir bir kriter. Bu durum hem fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor hem de keyfi uygulamalara yol açıyor. Sayıştay'ın ifadesiyle usul ve esasların acilen yürürlüğe konulması zorunludur."

İkinci bulguya değinen Genç, uluslararası öğrencilere verilen ödüller ve jüri/heyet ücretlerinin yüklenici firmalar üzerinden dağıtıldığını bildirdi. Sayıştay raporunda "uluslararası öğrencilere para ödülü ile bu öğrencilerin eserlerini değerlendiren heyete/jüriye ücret verildiği, ancak bu ödemeleri düzenleyecek usul ve esasların bulunmadığı" tespitinin yapıldığını aktaran Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayıştay ayrıca bu ödemelerin herhangi bir mal veya hizmet karşılığı yapılmadığını, yüklenicilerin yalnızca bu ödemeleri aktardığını açıkça ortaya koyuyor. Bu, kamu mali yönetiminin en temel ilkelerine aykırıdır. 5018 sayılı kanunun da belirttiği gibi, her kamu kaynağı önceden tanımlanmış usul ve esaslara göre kullanılmalıdır. Bu ilke ihlal edildiğinde, kamu kaynağı denetimsiz ve kuralsız biçimde dağıtılmış olur."

Genç, YTB'nin hazırladığını belirttiği taslakların bekletilmeden yürürlüğe konulması gerektiğini ifade ederek, "Sayıştay'ın bu uyarıları görmezden gelinemez. Milletin parasının kural dışı yöntemlerle dağıtılmasına izin veremeyiz. Bu sürecin TBMM'de takipçisi olacağım" açıklamasında bulundu.