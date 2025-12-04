CHP'li Genç: "Tüik Rakamları Ne Derse Desin, Gerçek Enflasyon Mutfakta Yazıyor. Asgari Ücret En Az 39 Bin TL Olmalıdır"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "TÜİK rakamları ne derse desin, gerçek enflasyon mutfakta yazıyor. Asgari ücret en az 39 bin TL olmalıdır. Bunları üst üste koyduğunuzda iktidar değişikliği artık kaçınılmazdır; yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın en güçlü adayıdır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı artık ortak bir kader haline geldi. Asgari ücret 22 bin lirada bırakılırken açlık sınırı 30 bin lirayı geçti; emekli maaşı 16 bin lira bandında sürünürken yoksulluk sınırı 97 bin liraya ulaştı. Avrupa'da emekliler yılda iki kez tatile giderken, bizim emeklimiz pazara bile zor gidiyor; çocuklarımızın beslenme çantaları boş kalıyor. TÜİK rakamları ne derse desin, gerçek enflasyon mutfakta yazıyor. Asgari ücret en az 39 bin TL olmalıdır. Bunları üst üste koyduğunuzda iktidar değişikliği artık kaçınılmazdır; yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın en güçlü adayıdır.

"Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz"

Ülkenin neresine gidersek gidelim hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı, hemen hemen sorunlar ortak. Ülkemizin doğusunda da batısında da kuzeyinde de güneyinde de çok ciddi bir fakirleşme var, geçim sıkıntısı var. Yatağa aç giren çocuklar, kirasını ödeyemeyen aileler, boşanmalar… Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. 23 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz noktada açlık sınırı 30 bin TL, yoksulluk sınırı 97 bin TL ve bunun yanı sıra asgari ücret 22 bin 104 TL, emekli maaşı da 16 bin 881 TL."

"Onlar düştü deyince düşüyor mu enflasyon"

Çocukların okula boş beslenme çantalarıyla gittiğini kaydeden Genç, şunları söyledi:

"Artık yılın son günlerine yaklaşıyoruz, dün itibarıyla kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31. ENAG'a göre yüzde 57. TÜİK ne kadar düşük gösterirse göstersin rakamları; hepimiz sokağa çıkıyoruz, markete çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz, pazarlara gidiyoruz… Onlar düştü deyince düşüyor mu enflasyon? Evine kırmızı et götüremeyen vatandaşlarımız, bırakın kırmızı eti beyaz et bile alamıyorlar. Markete gidin, en ucuz zeytinin kilosu 400 TL. 600 TL'den aşağı peynir alamıyorsunuz. Zaten çocuklar okullara beslenmeleri boş gidiyor. Ama iktidara baktığınız zaman, Mehmet Şimşek'e baktığınız zaman 'ekonomide her şey yolunda."

"Çok ciddi bir servet transferi gerçekleşti ülkemizde bu dönemde"

Hükümetin ekonomi programlarını eleştiren Genç, şöyle konuştu.

"Şimdi bir torba yasa görüşüyoruz Meclis'te, her şeye zam… Emlak vergileri olsun, otomotiv alım satımlarında olsun… Eğer ekonomi bu kadar düzgünse, bu kadar her şey yolundaysa neden bu kadar fiyat artışına gidiyor devlet? Sayın Şimşek geçmiş dönemde de Maliye Bakanlığı yaptı, defalarca Merkez Bankası Başkanı değişti, her seferinde 'çok farklı programlar uyguluyoruz' diyorlar ama ben artık hükümetin ciddi bir ekonomi politikası olduğunu düşünmüyorum. Bence hükümet bunu bilinçli olarak sürdürmekte. Geçmişte uygulanana Nas politikaları, hani gözleri ışıltılı bir bakanımız vardı, verilen faizler, uygulanan yanlış politikalar… Çok ciddi bir servet transferi gerçekleşti ülkemizde bu dönemde. Ama artık dayanılacak noktayı çoktan aştı.

Emekliler, asgari ücretliler geçinemiyor. Bırakın geçinmeyi hayatlarını idame ettiremiyorlar. İcralar arttı, hani bu yıl 'Aile Yılı' evliliği teşvik ediyorlar, birtakım primler veriyorlar, krediler veriyorlar ama gençler artık evlenmekten korkuyorlar. Çünkü geçinemiyorlar. Cumhurbaşkanı ifade ediyor 'Çocuk yapmazsanız nüfusumuz hızla yaşlanıyor' ama bu şartlarda gençlerimiz evliliği düşünmüyorlar.

"Dış yatırımcı gelmiyor, kaynak girmiyor ülkeye, yabancı yatırımcı gelmekten korkuyor"

Artık iktidar yönetme kabiliyetini kaybetti. Bu ülkenin hızla bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. İktidar değişikliği olmadan ekonomik sorunların çözülmesi mümkün değil. Eğer çözebilmiş olsalardı 23 yılda AKP bu sorunları çözebilirdi. Bu şartlarda bile ekonomik koşulları düzeltemedilerse bundan sonra düzeltmeleri mümkün değil. Zaten ekonominin temeli de hukuk ve adalete dayanmakta. Dış yatırımcı gelmiyor, kaynak girmiyor ülkeye, yabancı yatırımcı gelmekten korkuyor. Çünkü onların çalışabileceği hukuki atmosfer söz konusu değil ülkemizde. Yarının ne olacağını bilmiyorlar. Anlık değişen kanunlar, oranlar… Hükümete güven kaybı söz konusu."

Genç, dün açıklanana enflasyon rakamlarına ilişkin, "Alt başlıklara baktığınız zaman konutta, gıdada, eğitimde çok ciddi yükselişler var. Bunlar direkt vatandaşlarımızı etkileyen şeyler. Bu günlerde asgari ücret belirlenme görüşmeleri başlıyor. Hep diyoruz ya 'Devlet vatandaşına hile yapar mı? Devlet vatandaşını kandırır mı?' Devlet ile milletin arasında güvenin esas olması lazım. Vatandaşın devletine, hükümetine güvenebilmesi lazım. Ama siz rakamları düşük göstermeye çalışıp, arkasından vereceğiniz zamları o düşük rakamları esas alarak verirseniz burada da çok ciddi bir güven kaybına neden olursunuz" dedi.

Genç, asgari ücretin en az 39 bin olması gerektiğini belirterek, "Bunun altında yokuz, bunu net olarak ifade ediyoruz. İktidar her şeye kaynak buluyor, kendi itibarlarına buluyor ancak bu ülkenin vatandaşlarına, emeklilerine nasıl bulamıyor? Avrupa'daki emekliler her sene iki kere tatiline gidebiliyor ama bizim emeklimiz pazara zor gidiyor" dedi.