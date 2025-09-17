CHP'li Genç'ten Zamantı Irmağı için Acil Önlem Çağrısı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'deki Zamantı Irmağı'nın kurumasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Genç, kontrolsüz sondajlar, endüstriyel patates tarımı ve iklim krizinin Uzunyayla'yı kuraklık ve ekolojik yıkım tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı Uzunyayla'da Zamantı Irmağı'nın kurumasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na üç ayrı soru önergesi verdi.

Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verdiği önergede, Niğde ve Nevşehir'den gelen bazı üreticilerin, patates ekiminin yasaklı olduğu bölgelerden Uzunyayla'ya kayarak kontrolsüz şekilde derin sondaj kuyuları açtığını belirtti. Genç, bu faaliyetlerin Zamantı Irmağı'nın kurumasına, meraların bozulmasına ve yaklaşık 100 köyde yaşayan yurttaşların içme suyu dahi bulamaz hale gelmesine neden olduğunu vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na yöneltilen önergede ise Genç, yeraltı sularının ölçüsüz kullanımının jeolojik dengeyi bozduğunu ifade etti. Konya Ovası'nda yaşanan obruk ve çökme örneklerini hatırlatan Genç, Uzunyayla'da da benzer bir tehlike olduğunu, hatta uzun vadede deprem riskinin dahi artabileceğini dile getirdi. Ayrıca Zamantı Irmağı'nın kurumasının, Seyhan Nehri üzerinde kurulu barajlar ve hidroelektrik santrallerin enerji üretimini de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

"Ekolojik yıkım kapıda"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiği önergede ise Genç, Şerefiye kaynağının debisinin hızla düşüp kuruduğunu, 1500 rakımlı Uzunyayla'nın kırılgan ekosisteminin geri dönüşü olmayan bir tahribat riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bölgede yoğun gübre ve zirai ilaç kullanımının da su ve toprak kirliliğini tetiklediğini ifade eden Genç, Uzunyayla'nın yalnızca yerel değil, Seyhan Havzası'nın tamamını ilgilendiren stratejik bir ekosistem olduğunun altını çizdi.

Genç, üç bakanlığa da yönelttiği sorularında acil denetim, sürdürülebilir tarım projeleri, kaçak sondajların engellenmesi, ekosistem koruma planı ve yeraltı sularının izlenmesine yönelik somut adımlar atılmasını talep etti. "Uzunyayla da Konya Ovası gibi bir kuraklık felaketine sürüklenmesin" diyen Genç, köylülerin "Zamantı Irmağı bölgenin yaşam damarıdır" sözlerine dikkat çekti.