CHP'li Genç: Kredi ve Kredi Kartı Borçları 12 Milyar Dolar Arttı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarının 8 ayda 12 milyar 760 milyon dolar arttığına dikkat çekerek, "İhtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki patlama insanların ay sonunu getirebilmek için borçlanmaktan başka çaresi olmadığını gösteriyor. İktidarın her fırsatta övündüğü 'ekonomide istikrar ve enflasyonda düşüş' söylemleri, bu rakamların karşısında çökmüştür" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bugün yayımladığı Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vatandaşların 3 Ocak ile 12 Eylül tarihleri arasında artan kredi ve kredi kartı borçlarına dikkati çeken Genç, "Borç krizinin bu boyutlara ulaşması, ekonomi politikalarının iflasının en somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kredi ve kredi kartı borçlarında, ocak ayından bu yana yüzde 11,59 artış olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri, vatandaşlarımızın yaşadığı derin ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 yılının başında 110 milyar 93 milyon dolar olan tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borçları, 12 Eylül itibarıyla 122 milyar 853 milyon dolara yükseldi. Yalnızca 8 ayda borç 12 milyar 760 milyon dolar arttı.

Detaylara baktığımızda tablo çok daha vahim. Konut kredileri 14,6 milyar dolardan 14,9 milyar dolara yükseldi. Taşıt kredileri 2,1 milyar dolardan 1,2 milyar dolara geriledi. İhtiyaç kredileri 40,7 milyar dolardan 45,6 milyar dolara çıktı. Bireysel kredi kartı borcu ise 52,5 milyar dolardan 60,9 milyar dolara fırladı.

"İnsanların ay sonunu getirebilmek için borçlanmaktan başka çaresi kalmadı"

Yurttaşlarımız artık ev ya da araba sahibi olmayı değil, günlük yaşamını sürdürebilmeyi hedefliyor. Taşıt kredilerindeki sert düşüş, otomobil almanın hayal haline geldiğini; ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki patlama ise insanların ay sonunu getirebilmek için borçlanmaktan başka çaresi olmadığını gösteriyor.

"İktidarın 'ekonomide istikrar ve enflasyonda düşüş' söylemleri, bu rakamların karşısında çökmüştür"

İktidarın her fırsatta övündüğü 'ekonomide istikrar ve enflasyonda düşüş' söylemleri, bu rakamların karşısında çökmüştür. Borçla ayakta duran bir hane halkı ekonomisi, sürdürülebilir değildir. İnsanların geçimlerini banka kredileri ve kredi kartı limitleriyle çevirmeye çalıştığı bir düzenin sonu sosyal iflas demektir.

Türkiye'yi yönetenler bilmelidir ki; bu rakamlar yalnızca birer istatistik değil, milyonlarca ailenin dramıdır. Çocuklarının okul masrafını, mutfak giderini, kira ve faturalarını karşılayamayan yurttaşlarımız, her gün daha fazla borca saplanmaktadır."